Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге
партнеры
Среда
22 сентября
Лента новостей
11:26
"Плевать я хотела": Лолита объяснила отказ от воспитания дочери
11:24
"Стреляет сам себе в ногу": турецкий политолог об отказе Эрдогана признавать Крым российским
11:10
Ни цветочка: необычную могилу мужа-самоубийцы Божены Рынской никто не навещает
11:06
Народ ахнул при виде иссохшей МакSим: Надела платье 6-летней дочери
10:48
"Какая бурная у вас личная жизнь": женатого Шаляпина застукали с 72-летней Дубовицкой
10:41
Григорий Верник: Знаю, что мной очень гордятся родители
10:07
Что стало с исчезнувшим певцом Тарканом
09:57
Заставившая переломанного сына работать Рудковская вышла из себя
09:39
"Ушла совсем молодой": Крутой сообщил о смерти Нетребко от онкологии
09:30
Оплеванная Собчак огрызнулась певице Славе
09:09
В Минтруде назвали размер индексации пенсий в 2022 году
09:05
Россиянам рассказали о снижении тарифов из-за реформы ЖКХ
09:01
Гагарина врезала бывшему мужу после новости о предстоящем суде: Злой, скупой, лживый
08:47
"Что вы делаете с ребенком?": Навка напугала россиян видом дочери
06:54
Как изменилась Америка за президентский срок Трампа
04:32
К чему снится отчим
02:31
"Сильная любовь": Замужняя Бортич рассекретила нового парня
00:09
Иоаким и Анна: что нельзя делать 22 сентября
21:48
"Об этом не стыдно говорить": у изрезанной Лолиты разошелся шов после операции
21:43
Сенатор Климов рассказал о борьбе с американской агентурой: Доморощенные экстремисты
21:32
Под Калугой осудили двух наркодилеров из Подмосковья
20:50
Вид разбитого инсультом Краско вызвал у россиян оторопь
20:41
Устроившему бойню в пермском вузе ампутировали ногу
20:18
Ему была нужна другая женщина: Чехова раскрыла причины развода
20:02
В Петербурге приезжие устроили потасовку в кафе
19:41
"Ее надо кочегарить": Соседов нашел ключ к скромнице Ротару
19:04
Лукашенко заявил о готовности обсуждать новую конституцию Белоруссии
18:59
Штурм жестко прошлась по заявившей о внебрачной биологической дочери Королевой
18:54
Житель Подольска убил и расчленил своего знакомого
18:23
"Вырабатываются гормоны радости": Малышева призвала мужчин спать без трусов
18:12
"Разрезанное сердце, я не спал два года": как живет вернувшийся на Украину актер Горбунов
18:03
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
17:57
У жителя Можайска нашли арсенал с автоматом и ружьями
17:44
"Зачем бередить психику?": обнаженная Асмус с ассиметричной грудью шокировала народ
17:42
"Это жесть": Ивлеева заплыла жиром после развода с Элджеем
17:06
Сын режиссера Хлебникова снялся в новом сериале "Пингвины моей мамы": трейлер и дата премьеры
17:01
Экс-генерал ФСБ оценил действия продолжившего лекцию педагога во время кровавой бойни в Перми
16:53
"Это жутко бесит": певица Слава дала оплеуху оголившей "вареник" Долматовой
16:46
Сексапильная Ратаковски оголилась за деньги
16:23
Звезда "Дома-2" жестоко наказала изувеченную дочь
16:13
На юге Москвы школьник ранил одноклассника ножом
16:09
Тодоренко подразнила россиян нарядом по цене машины
16:09
Внезапно появившуюся Порошину заподозрили в беременности: Живот видно
16:09
"Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали": известный актер после психушки устроил кошмар дома
16:00
"Несчастные соседи": Валерия взвыла от большой "игрушки" мужа посреди ночи
15:39
Уличенная в непорядочности Успенская угодила в страшный скандал: Происходит беспредел
15:35
Трусы не очень: муж Успенской выставил напоказ свое "хозяйство" при дочери
15:20
Актер "Папиных дочек" приспустил штаны и показал густую растительность
15:18
"Я предложила это": Кидман вспомнила о разводе с Крузом
15:11
Вассерман предложил приучать к оружию со школы после трагедии в Перми
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сошла с ума!": Воющую мимо нот Бузову пнула Собчак
"Дождалась!": Бузова страстно вцепилась в порвавшего с дружком Лазарева
"Чтоб не слетели": сильно втянувшей живот Бузовой пришлось крепко держать трусы
"Настя, живи!": люди кинулись в церковь из-за раздавленной Волочковой
Изменившаяся Барановская вызвала переполох: Вылитая Пугачева
Рядом с Валечкой: гроб с внезапно умершим Фирсовым закопали возле Легкоступовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Стреляет сам себе в ногу": турецкий политолог об отказе Эрдогана признавать Крым российским

"Стреляет сам себе в ногу": турецкий политолог об отказе Эрдогана признавать Крым российским

Турецкий политолог Керим Хас объяснил, почему турецкий лидер отказывается признавать Крым российским.
прочитано 247 раз

Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признает возвращение Крыма в состав России. Он также сказал, что необходимо прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар.

ПО ТЕМЕ

"Мы не приемлем такие заявления": в Кремле отреагировали на слова Турции о выборах в Крыму

Экс-глава МИД Украины о давлении со стороны России после выборов в Госдуму: Грядет жесткая волна дестабилизации

 Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Турецкий политолог Керим Хас считает, что Эрдоган мог промолчать и не комментировать тему Крыма, однако сейчас Анкара пытается услужить Вашингтону, где недавно заявили о несоблюдении международных обязательств на выборах в Государственную Думу, сообщает Life.

По словам эксперта, Эрдоган прилетел в США, чтобы не только принять участие в Генассамблеи ООН, но и встретиться с американским лидером Джо Байденом. Мол, именно поэтому президент Турции делает подобные заявления.

Однако Эрдоган "стреляет сам себе в ногу", говоря об "аннексии" Крыма, считает политолог. Хас напомнил, что сейчас идет подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции, на которой будут обсуждаться в том числе двусторонние отношения.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в МИД Турции назвали выборы в Крыму нелегитимными. В Кремле сочли заявление Анкары неприемлемым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с позицией Турции, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что будут сделаны соответствующие выводы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 22 сентября 2021, 11:24 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Заставившая переломанного сына работать Рудковская вышла из себя

Продюсера затравили
Шоу-бизнес

"12 лет мы вместе": Плюнувший на Карпович Прилучный обнародовал интимную связь

Актер на седьмом небе
Шоу-бизнес

Рядом с Валечкой: гроб с внезапно умершим Фирсовым закопали возле Легкоступовой

Подробности похорон
Шоу-бизнес

"Все очень плохо": обезображенная дочь Пригожина накинулась на косметолога

Наследница продюсера ужасно возмущена

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Воробьев отреагировал на рост числа госпитализаций с COVID-19 в Подмосковье
В России за сутки выявили более 19 тысяч больных ковидом
Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе

Спорт

Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких

Регионы

Под Калугой осудили двух наркодилеров из Подмосковья
Устроившему бойню в пермском вузе ампутировали ногу
В Петербурге приезжие устроили потасовку в кафе
Житель Подольска убил и расчленил своего знакомого
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+