Офис Зеленского переврал слова Байдена о НАТО и Украине: Вашингтон предъявил претензию

Накануне офис Владимира Зеленского представил пресс-релиз о телефонном разговоре украинского президента с американским лидером Джо Байденом. В сообщении шла речь о поддержке вступления Украины в НАТО со стороны хозяина Белого дома. Также президент США якобы говорил о важности предоставления Незалежной плана действий по членству в альянсе.
Позже пресс-релиз был отредактирован. Эта информация исчезла. На сайте осталась лишь фраза о том, что Байден заверил Зеленского, что позиция Украины будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня.
По информации издания Axios, офису президента Украины пришлось исправить сообщение после претензий Вашингтона. Источник в Совете по национальной безопасности отметил, что в Незалежной превратно восприняли заявление американского лидера. Интересно, что в официальном сообщении Белого дома о разговоре Байдена и Зеленского НАТО не упоминается вообще.
Напомним, ранее стало известно, что президенты США и Украины встретятся этим летом. Точная дата переговоров пока неизвестна. Владимир Зеленский публично поблагодарил Джо Байдена за приглашение.
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