Эксперт Бодров: Байден запретит Зеленскому устраивать провокации перед встречей с Путиным

Политический эксперт Андрей Бодров прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Во время пресс-конференции в Киеве Андрей Бодров отметил, что противоречий между Россией и США очень много, поэтому первая встреча глав двух государств, по его мнению, будет рамочной. Мол, президенты будут договариваться, чтобы договариваться дальше.

Эксперт уверен, что Джо Байден поедет на встречу с Владимиром Путиным не с агрессивными намерениями. Президент США не станет занимать какую-либо жесткую позицию или прибегать к диктату, а лишь обозначит границы, считает аналитик. "Все-таки нужна разрядка", – подчеркнул он.

Бодров считает, что перед встречей с Путиным Байден даст указания президенту Украины Владимиру Зеленскому – запретит ему устраивать какие-либо провокации. По мнению эксперта, американский лидер не хочет, чтобы кто-то испортил ему беседу с президентом России.

Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться 16 июня в Женеве. О чем поговорят президенты, ранее рассказывал госсекретарь США Энтони Блинкен. Накануне стало известно, что этим летом американский лидер встретится с Владимиром Зеленским. Президент Украины уже поблагодарил хозяина Белого дома за приглашение.