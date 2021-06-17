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Политика
Еле произнес: Байден оговорился, называя фамилию Путина

Еле произнес: Байден оговорился, называя фамилию Путина

Президент США чуть не перепутал российского коллегу с Трампом
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Общаясь с журналистами на пресс-конференции по итогам саммита лидеров России и США в Женеве, американский президент Джозеф Байден допустил оговорку при произношении фамилии своего российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает LIFE.

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 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

78-летний глава Белого дома, подводя итоги двухсторонней встречи, в очередной раз допустил оговорку. Рассказывая прессе про Владимира Путина, Байден произнес фразу "Президент Тра...", однако смог вовремя остановиться и поправить себя.

Очевидно, американский лидер перепутал фамилию президента России с фамилией бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Российская сторона не стала обращать внимание на эту оговорку.

Примечательно, что это не первый случай, когда президент Джозеф Байден перепутал фамилию своего российского коллеги. Подобный инцидент уже случался в апреле текущего года.

Во время выступления в Белом доме американский президент назвала российского лидера "Клутин". Он быстро исправил свою ошибку и правильно произнес фамилию.


Кроме того, Байден, рассказывая об отношениях с Россией, перепутал слова "эскалация" и "вакцинация". Хозяин Овального кабинета едва ли не заявил, что не хочет начинать "цикл вакцинаций" с Россией. Речь была посвящена защите интересов союзников США.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Автор: 17 июня 2021, 09:04 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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