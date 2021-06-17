Трамп заявил о провале США на саммите с Путиным: Мы ничего не получили

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что прошедший в среду саммит стал для американской стороны скорее провальным, чем выгодным. Своим мнением он поделился в интервью одному из местных телеканалов.
По словам Трампа, для России вчерашний день был хорошим, поскольку Вашингтон, в целом, не извлёк из переговоров никакой пользы.
"Я не понимаю, что мы в результате этого получили", – заявил экс-глава Белого дома.
Дональд Трамп также выразил уверенность, что отношения между Россией и США могли бы быть очень хорошими и продуктивными для обеих стран. Республиканец пояснил, что России нужно усиление экономики, а Соединённым Штатам как раз нужна российская продукция. В частности, по мнению Трампа, российская земля богата интересующими Вашингтон минеральными ресурсами, пишет Life.ru.
Напомним, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретились накануне в швейцарской Женеве по инициативе американской стороны. В течение трёх с половиной часов лидеры обсуждали самые "насущные" вопросы: дипломатические отношения, ядерное оружие, ситуацию в Сирии, Белоруссии и Украине, а также борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. После переговоров главы государств провели отдельные пресс-конференции.
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