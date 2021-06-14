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Политика
США не готовы к прорывным вещам: эксперты высказались о возможных итогах саммита в Женеве

США не готовы к прорывным вещам: эксперты высказались о возможных итогах саммита в Женеве

Будет ли оттепель после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве? Российские политологи делятся своим мнением.
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Эксперты уверены: лидеры России и США обязательно обсудят тему Украины, однако придут ли они к взаимопониманию в этом вопросе — большой вопрос. По мнению профессора Высшей школы экономики, американиста Александра Домрина, вряд-ли по Киеву и его вступлению в НАТО на встрече Путина с Байденом будут приняты какие-то окончательные решения. В свою очередь, политолог Михаил Синельников-Оришак объясняет это тем, что хозяин Белого дома не готов заключать прорывные соглашения сходу в силу своего характера.

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При этом, как отмечает руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный, без обещания Байдена украинское руководство может даже не думать о вступлении в НАТО. Сейчас Вашингтон поддерживает действующий режим на Украине. Однако ряд стран скорее всего не даст свое согласие на вступление Киева в НАТО. Украине, по мнению Синельникова-Оришака, уготована роль "основного союзника" блока.

Как отметил политолог Георгий Бовт, на сегодняшний день американские власти сильно озабочены кибербезопасностью, поэтому встреча Путина с Байденом вряд-ли обойдется без попытки президента США обсудить с коллегой возможность активной борьбы Кремля с хакерами. Однако, уверен эксперт Александр Домрин, вряд ли это сразу получится. По его мнению, вероятность того, что российская полиция приступит к охоте за киберпреступниками сразу после требования США, крайне мала.

Кроме того, важной темой обсуждения на встрече Путина с Байденом может стать возвращение к работе российских посольств в США и американских посольств в России. Синельников-Оришак уверен: Путин предложит Байдену вернуться к к тому, что было в начале 2016 года, когда Россия и США не высылали дипломатов друг друга.

Нельзя также не принимать во внимание факт снятия американских санкций с российского газопровода "Северный поток – 2", которое называют "подарком Путину". Таким образом, Байден протянул Кремлю оливковую ветвь в преддверии саммита. Кроме того, по мнению члена совета директоров Американо-Российского Делового Совета Дэниела Ергина, это попытка отвернуть Москву от Пекина. Маловероятно, что этот шаг имеет бескорыстный характер. Политологи допускают возможность обсуждения на встрече Путина с Байденом перспектив "Северного потока – 2". При этом есть опасения, что президент США "прячет фигу в кармане" по этому поводу.

В свете последних событий многие верят в скорую разрядку в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи Путина с Байденом. Однако политологи предостерегают от возложения слишком больших надежд на это. По словам политолога Дробницкого, сейчас хозяин Белого дома находится в трудном положении: если будет слишком мягким к Кремлю, его "порвут" дома, если же будет вести себя жестко по отношению к Москве — может нарваться на не менее жесткие действия России. А этого он не хочет, так как отношения между странами и так напряжены до предела.

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Джо Байден. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
14 июня 2021, 22:03 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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