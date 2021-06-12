Реакцию Путина на оскорбление Байдена оценили: Умен и тщательно подбирает слова

Британцы отреагировали на интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу NBC.

Журналист напомним о недавнем выпаде главы США Джо Байдена в адрес коллеги и напрямую спросил у Владимира Путина, является ли он убийцей. Российский президент в ответ рассмеялся и отметил, что привык к "атакам разного калибра и жестокости".

Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали реакцию главы государства. Так, один из пользователей заявил, что сначала Путина забавлял Обама (бывший президент США – Прим.ред.), а теперь – Байден. По его мнению, российскому лидеру плевать на то, что думает его американский коллега.

Другой комментатор подчеркнул, что Путин не терпит оскорблений и готов защитить свою страну – этому могли бы поучиться другие руководители. Еще один пользователь выразил мнение, что глава России "умен и тщательно подбирает слова", передает РИА Новости.

В марте Джо Байден дал большое интервью, где утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Также глава Белого дома обвинил Кремль в попытках повлиять на ход выборов и пригрозил санкциями.

Тогда глава России достойно ответил на нападки коллеги. Владимир Путин пожелал Джо Байдену крепкого здоровья и вспомнил детскую поговорку "Кто как обзывается, тот сам так называется".