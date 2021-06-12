Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день

Ровно 30 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете России. Насколько важным является этот день для страны, знают политики, находящиеся на другом континенте.

Видеообращение ко Дню России записал экс-министр иностранных дел и культа Аргентины, председатель комитета Сената по международным отношениям Хорхе Тайана. Он выразил солидарность и привязанность к российскому народу и его властям, отметил давнюю и полезную дружбу между странами, поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом. "Поздравляем вас, народ с великой историей, с огромной культурой и с такими примерами самопожертвования", – обратился Тайана.

В Сети также появилось видео, записанное народным депутатом, председателем комиссии по международным отношениям из Аргентины Эдуардо Вальдесом. "Россия – это жизнь, "Спутник V" – это спутник жизни. Аргентинцы всегда чувствовали близость к России, несмотря на расстояние. Спасибо президенту Владимиру Путину, большое спасибо России. Поздравляю!", – сказал он.

О своей любви к России также рассказал губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисиллоф. По словам политика, ему с детства рассказывали об этой стране. "Мой дед из России", – признался он. Кисиллоф благодарен этому государству в том числе за вакцину от коронавируса и рад, что Аргентина добилась побратимства.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что с Днем России жителей этой страны поздравила уругвайская певица Наталья Орейро. Артистка надела кокошник и записала видео, в котором призналась, что Россия является для нее второй родиной.