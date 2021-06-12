Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским фактически заверил его, что Киев может не волноваться о вступлении в НАТО. Однако это может произойти не раньше, чем хозяин Белого дома поговорит с Владимиром Путиным и европейскими лидерами.

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