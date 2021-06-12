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Политика
Американский журналист задал неудобный вопрос Путину после громких слов Байдена

Американский журналист задал неудобный вопрос Путину после громких слов Байдена

Американский телеканал NBC News опубликовал небольшие выдержки из интервью Владимира Путина, которое покажут в понедельник, 14 июня.
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Беседа Владимира Путина и Кира Симмонса из NBC News получилась весьма откровенной. Отвечая на вопросы журналиста, президент России сравнил бывшего и нынешнего американских лидеров. По мнению Путина, Джо Байден – профессионал, который всю свою жизнь посвятил политике. Этим действующий президент США отличается от Дональда Трампа, который тоже весьма талантлив, но ранее не относился к американскому истеблишменту, отметил российский лидер.

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В интервью NBC News Путин также высказался о статье Washington Post о том, что Москва намерена предложить Ирану передовую спутниковую систему, с помощью которой Тегеран сможет следить за вражескими военными. Президент назвал эту информацию чушью, однако он не стал отрицать, что Россия планирует сотрудничать с Ираном.

Кир Симмонс также спросил Путина: "Вы убийца?". Такой вопрос может показаться неудобным, но президент "привык к атакам и обвинениям с разных сторон", поэтому такие ярлыки его не удивляют. Российский политик понимает, что на международной арене возникают различные споры, никто не клянется в вечной дружбе, партнеры соперничают друг с другом.

После журналист перечислил имена известных людей (Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магицкий, Борис Немцов, Михаил Лесин), которые погибли в разное время. "Все ли это совпадения?", – поинтересовался Симмонс.

"Не хочу казаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное", – ответил Путин.

Президент признался, что очень хорошо относился к Михаилу Лесину, который "умер или погиб" в США. "Мы у вас должны спросить, как он там погиб", – сказал российский лидер.

Напомним, в марте 2021 года Джо Байден в интервью ABC дал понять, что считает Владимира Путина убийцей. Тогда на это отреагировал депутат Государственной Думы Вячеслав Володин. По его мнению, такой выпад в адрес первого лица страны неуместен. Ничего подобного не позволял себе ни один американский лидер, отметил спикер ГД.

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Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 11:11 Источник: NBC News ✓ Надежный источник

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