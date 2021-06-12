Американский журналист задал неудобный вопрос Путину после громких слов Байдена

Американский телеканал NBC News опубликовал небольшие выдержки из интервью Владимира Путина, которое покажут в понедельник, 14 июня.

Беседа Владимира Путина и Кира Симмонса из NBC News получилась весьма откровенной. Отвечая на вопросы журналиста, президент России сравнил бывшего и нынешнего американских лидеров. По мнению Путина, Джо Байден – профессионал, который всю свою жизнь посвятил политике. Этим действующий президент США отличается от Дональда Трампа, который тоже весьма талантлив, но ранее не относился к американскому истеблишменту, отметил российский лидер.

В интервью NBC News Путин также высказался о статье Washington Post о том, что Москва намерена предложить Ирану передовую спутниковую систему, с помощью которой Тегеран сможет следить за вражескими военными. Президент назвал эту информацию чушью, однако он не стал отрицать, что Россия планирует сотрудничать с Ираном.

Кир Симмонс также спросил Путина: "Вы убийца?". Такой вопрос может показаться неудобным, но президент "привык к атакам и обвинениям с разных сторон", поэтому такие ярлыки его не удивляют. Российский политик понимает, что на международной арене возникают различные споры, никто не клянется в вечной дружбе, партнеры соперничают друг с другом.

После журналист перечислил имена известных людей (Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магицкий, Борис Немцов, Михаил Лесин), которые погибли в разное время. "Все ли это совпадения?", – поинтересовался Симмонс.

"Не хочу казаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное", – ответил Путин.

Президент признался, что очень хорошо относился к Михаилу Лесину, который "умер или погиб" в США. "Мы у вас должны спросить, как он там погиб", – сказал российский лидер.

Напомним, в марте 2021 года Джо Байден в интервью ABC дал понять, что считает Владимира Путина убийцей. Тогда на это отреагировал депутат Государственной Думы Вячеслав Володин. По его мнению, такой выпад в адрес первого лица страны неуместен. Ничего подобного не позволял себе ни один американский лидер, отметил спикер ГД.