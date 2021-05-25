Донбасс подождет: аналитик Калиниченко советует Зеленскому договариваться с Путиным по газу

По мнению Калиниченко, Россия поступила весьма грамотно, разместив свои военные базы в Сирии, ведь таким образом Москва якобы разрушила планы американцев по строительству газопровода через сирийскую территорию на Европу. Если бы США это сделали, российский "Газпром" потерял бы лидирующие позиции, считает аналитик.
Кроме того, наличие военных баз РФ в Сирии подразумевает, что скоро оттуда потянется новый российский газопровод, уверен Калиниченко. Мол, именно поэтому Украине необходимо перестать ругаться и спорить с Москвой. Такое поведение Киева эксперт считает бесперспективным.
Аналитик отметил, что сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить с ним возможность взаимодействия в газовой сфере. Калиниченко также подчеркнул: Европа с удовольствием использовала бы российский газ через украинскую газотранспортную систему.
"Надо быть умнее. Начни с газовых вопросов и перейди потом на Донбасс", – сказал Калиниченко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский публично предложил Владимиру Путину встретиться, после чего в администрации президентов начали обсуждать возможность переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов обсудить с президентом Украины Крым при одном условии: если речь будет идти о приграничном сотрудничестве.
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