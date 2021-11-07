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Политика
Почему Путин отказался от очной встречи с Лукашенко

Почему Путин отказался от очной встречи с Лукашенко

Политолог Андрей Суздальцев объяснил, почему Владимир Путин не стал встречаться с Александром Лукашенко очно.
прочитано 948 раз

Президент России Владимир Путин недавно разговаривал онлайн с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. От очной встречи на заседании высшего госсовета Союзного государства Путин отказался, и не случайно, уверен политолог Андрей Суздальцев.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению эксперта, российский лидер фактически поставил оппоненту ультиматум: Хочешь денег – приезжай в Крым. Именно оттуда в онлайн-формате вышел на связь с коллегой Путин.

Суздальцев заявил, что из-за онлайн-формата Александр Лукашенко якобы не смог попросить у российского президента финансовой помощи, что делал постоянно при очных переговорах.

По мнению эксперта, белорусский лидер в итоге обиделся и едва не пустил слезу. Он свалил причину отсутствия в Крыму на то, что его якобы не пропустила Незалежная. Эксперт посчитал такую причину явно надуманной, ведь можно было бы прилететь и минуя Украину.

Напомним, на заседании Высшего госсовета Путин и Лукашенко утвердили все 28 союзных программ.

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Александр Лукашенко. Фото:Kremlin Pool/ via Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2021, 11:33 Источник: PolitWera • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость894069
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не зачем встречаться, уже назначили Сашку в сибирский округ по налогам и сборам главным
Гость893060
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Ты мне зарвавшаяся тупая тварь мешаешь делать проект с очень серьезными людьми?Ты залезь в карман ко мне и к ним. Тебе за это героя России дали? Смотри как бы самому не посмертно.
Гость893060
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Может опять с тобой поделиться переживаниями и совет к психиатру тебе дать? Я пропишу. И попа тебе вызову и фонариком галлоизображения посвечу. Мразь!
Гость893060
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Может из тебя самого шизика сделать? Зарвавшаяся шпана подзаборная.
Гость893060
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Говорят Паша Дуров газлайтингом занимается. Правда это?
Гость893060
Пожаловаться Ответить
Газлайтингом перестаньте заниматься. Разоритесь сами за это.
1

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