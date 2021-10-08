Лукашенко назвали возродителем "униженной" России

Журналист высказал мнение, что президент республики Александр Лукашенко в 90-е годы стал единственным, кто поддержал Россию в сложный период.
Он напомнил, что в то время все отвернулись от нашей страны. По словам Азаренка, Прибалтика и США издевались и смеялись над Россией. И лишь Александр Лукашенко, отметил ведущий, протянул Москве руку помощи. Он назвал белорусского лидера возродителем "оплеванной и униженной" России.
Ранее журналист окрестил европейских политиков слабыми, старыми и безвольными. Говоря о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы, Азаренок заявил, что все это не случайность, а прорвавшийся нарыв. Телеведущий разделяет политику Александра Лукашенко, считая его великим правдорубом.
Как писали "Дни.ру", ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые состоялись в августе минувшего года. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, а за его главного соперника Светлану Тихановскую якобы проголосовали только 10% избирателей. Несогласные с результатами выборов граждане устроили акции протеста. Президент республики убежден, что за беспорядками в Белоруссии стоит Запад.
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