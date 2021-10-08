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Политика
Лукашенко назвали возродителем "униженной" России

Лукашенко назвали возродителем "униженной" России

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок сделал весьма дерзкое заявление.
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Журналист высказал мнение, что президент республики Александр Лукашенко в 90-е годы стал единственным, кто поддержал Россию в сложный период.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил, что в то время все отвернулись от нашей страны. По словам Азаренка, Прибалтика и США издевались и смеялись над Россией. И лишь Александр Лукашенко, отметил ведущий, протянул Москве руку помощи. Он назвал белорусского лидера возродителем "оплеванной и униженной" России.

Ранее журналист окрестил европейских политиков слабыми, старыми и безвольными. Говоря о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы, Азаренок заявил, что все это не случайность, а прорвавшийся нарыв. Телеведущий разделяет политику Александра Лукашенко, считая его великим правдорубом.

Как писали "Дни.ру", ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые состоялись в августе минувшего года. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, а за его главного соперника Светлану Тихановскую якобы проголосовали только 10% избирателей. Несогласные с результатами выборов граждане устроили акции протеста. Президент республики убежден, что за беспорядками в Белоруссии стоит Запад.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 11:37 Источник: Телеканал СТВ ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость873964
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Эх ты
Гость873237
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путь россии беларуси как и всего евразэс это путь к будущему вместе с прогрессивными страми мира китаем и индией-а с ес и нато нам не по пути пусть они идут сами куда хотят
1

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