Политолог Безпалько: Белоруссия без России не выживет

Политолог Богдан Безпалько уверен, что нашей стране нужно быть осторожной, сотрудничая с соседней республикой. Свою точку зрения он аргументирует тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является не очень надежным партнером.



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