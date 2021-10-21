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Политика
Политолог Безпалько: Белоруссия без России не выживет

Политолог Безпалько: Белоруссия без России не выживет

Политолог Богдан Безпалько уверен, что нашей стране нужно быть осторожной, сотрудничая с соседней республикой. Свою точку зрения он аргументирует тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является не очень надежным партнером.
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Скоро будет утверждена новая Военная доктрина Союзного государства. Об этом недавно сообщила министр обороны России Сергей Шойгу. Это стратегический документ двух стран, который станет ответом на давление со стороны Запада.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Если военный эксперт Игорь Коротченко считает военное сотрудничество между Россией и Белоруссией наиболее перспективным и простым шагом в сложившихся обстоятельствах, то политолог Богдан Безпалько с ним не совсем согласен.

Так, эксперт предостерег Россию от безоговорочного доверия к белорусской стороне. Он напомнил, что Александр Лукашенко уже не раз показывал двойные стандарты, когда пытался одновременно заигрывать и с Россией, и с Западом. При этом белорусский лидер называл такое поведение многовекторностью.

По словам Безпалько, глава республики не прекращал "вилять", и теперь активно ищет контакты с Западом ради легитимации шестого президентского срока. Он уверен, что Александр Лукашенко и дальше будет демонстрировать подобную линию поведения. Таким образом, по мнению политолога, особо надеяться на такого союзника не стоит.

Что касается военного сотрудничества, то здесь эксперт уверен, что надо добиваться создания единой армии. "Белоруссия без нас не выживет", – заявил Безпалько, подразумевая российские энергоносители, рынок сбыта и военную поддержку.

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Фото: kremlin.ru / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 11:11 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость882181
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Белорусский народ нуждается в помощи России для освобождения от сумашедшего самозванца лукашенко, захватившего страну со своей бандой силовиков. Народ России поддерживает народ Белоруссии в справедливых требованиях честных выборов и суда над преступником лукашенко.
Гость882176
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Два ууееббаанннаа!
1

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