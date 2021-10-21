Политолог Безпалько: Белоруссия без России не выживет

Скоро будет утверждена новая Военная доктрина Союзного государства. Об этом недавно сообщила министр обороны России Сергей Шойгу. Это стратегический документ двух стран, который станет ответом на давление со стороны Запада.
Если военный эксперт Игорь Коротченко считает военное сотрудничество между Россией и Белоруссией наиболее перспективным и простым шагом в сложившихся обстоятельствах, то политолог Богдан Безпалько с ним не совсем согласен.
Так, эксперт предостерег Россию от безоговорочного доверия к белорусской стороне. Он напомнил, что Александр Лукашенко уже не раз показывал двойные стандарты, когда пытался одновременно заигрывать и с Россией, и с Западом. При этом белорусский лидер называл такое поведение многовекторностью.
По словам Безпалько, глава республики не прекращал "вилять", и теперь активно ищет контакты с Западом ради легитимации шестого президентского срока. Он уверен, что Александр Лукашенко и дальше будет демонстрировать подобную линию поведения. Таким образом, по мнению политолога, особо надеяться на такого союзника не стоит.
Что касается военного сотрудничества, то здесь эксперт уверен, что надо добиваться создания единой армии. "Белоруссия без нас не выживет", – заявил Безпалько, подразумевая российские энергоносители, рынок сбыта и военную поддержку.
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