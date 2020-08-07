Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Пятница
7 августа
Лента новостей
13:50
Еще одна страна открыла границы для россиян
13:42
Озвучена дата допроса Ефремова по уголовному делу
13:29
Айза Анохина боится за здоровье: Не знаю, COVID-19 у меня или нет
13:23
Состояние госпитализированной звезды "Ласкового мая" остается тяжелым
13:11
Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах
13:10
"Мужайтесь": полицейские огорошили звезду "Голоса" печальной новостью
13:09
Тренер о состоянии Хабиба Нурмагомедова: Он все еще скучает по отцу
13:09
"Пришло время расставаться": известная ведущая заявила об уходе и отъезде из России
12:56
Стало известно о любви дочери Киркорова к Плющенко
12:43
Джиган и Самойлова спускают состояние в Турции
12:36
Заявлено о подкупе свидетелей по делу Ефремова
12:36
В Новосибирской области женщина бросила на остановке новорожденного ребенка
12:28
Белорусы кланяются и благодарят отказавшегося поддержать Лукашенко Агутина
12:26
Пропавшая с экранов Валиде-султан из "Великолепного века" снимется в новом сериале
12:24
Брошенная жена дала шанс Андрею Аршавину
12:01
"Пытался говорить": шокирующие подробности последних часов жизни жертвы пьяного Ефремова
11:51
В Приморье школьница отдала лжеколдуну имущество на сумму 93 тысячи рублей
11:37
Поклонники утешают заговорившую о поддельной любви Муцениеце: Считаем себя бриллиантами, когда муж уходит к другой
11:33
"Обожаю тебя": мачеха-телеведущая обратилась к дочери Волочковой
11:26
Россияне обсуждают резкую смену имиджа Ани Лорак
11:21
Транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки лайнера в Хабаровске
11:20
Лицемерие и наглость: как алкаша Ефремова спасают от тюрьмы
11:05
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 877 тысяч
11:05
Доктор Мясников заявил о невозможности остановить коронавирус
10:56
Елена Ксенофонтова из сериала "Кухня" выиграла суд против экс-мужа
10:48
В Уфе пассажирский поезд сошел с рельсов
10:41
"Дети ожиревшие": Виторгана распекли за внешний вид дочерей
10:25
Украинские спецслужбы назвали причастными к задержанию россиян под Минском
10:04
"Карапузы такие": подхватившая инфекцию дочь Заворотнюк показала младшего брата
09:57
В Подмосковье после падения с лошади погиб мужчина
09:44
Подольская сильно изменилась после операции
09:29
Народ не простит: звезды шоу-бизнеса отказались плясать под дудку Лукашенко
09:20
"Низкая самооценка": психолог вынесла "вердикт" Ефремову
09:05
Суррогатная мать поможет породниться Пугачевой и Солнцеву
08:41
Новая жизнь Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой
08:14
Орбакайте высказалась об уходе из "Современника" вслед за Гармашем
06:02
Бесстрашная Семенович устроила танцы на лодке
04:03
Кристина Асмус призналась в давнем обмане: Стыдно до сих пор
02:01
Рудковскую раскритиковали за фото в поле: Хлеба сколько погубили!
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 августа 2020 года
22:00
Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами
21:45
Сколько тратит сын Бари Алибасова в месяц
21:33
"Материться, шутить про женщин, бога, детей": чем сын Нагиева занялся после провала на "Голосе"
21:18
Джигурда морил себя голодом: Для меня это не проблема
21:00
Михалков рассказал об атаке на Россию
20:37
Добровинский предложил защитнику Ефремова воду с ядом
20:00
От новой чумы в Китае умер первый человек
19:59
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
19:51
Ивлеева сообщила хорошие новости: Тест отрицательный
19:51
В Талдоме задержали убившего сына мужчину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы
В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти
Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
Политика
Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах

Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Отношения России и Белоруссии перед президентскими выборами в республике накалились до предела. Задержание сотрудников ЧВК, гневное выступление Александра Лукашенко с посланием парламенту и в довесок к этому – интервью Батьки украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где белорусский лидер продолжил сыпать упреками и обвинениями в адрес Москвы. Как результат – впервые за четверть века на выборах в республике не будет российских наблюдателей. Политолог Виктор Корниенко считает, что после всего произошедшего Кремль может не признать победу Александра Лукашенко.
прочитано 1140 раз

Предвыборная кампания – 2020 в Белоруссии не перестает удивлять. Такого накала страстей не помнят даже местные профессиональные оппозиционеры. На фоне небывалой активности альтернативных кандидатов и их сторонников риторика Александра Лукашенко с приближением дня выборов становится все более жесткой и угрожающей.

ПО ТЕМЕ

Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами

Украинские спецслужбы назвали причастными к задержанию россиян под Минском

Сюжеты Выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Масла в разгорающийся огонь конфликта подлило послание президента Белоруссии парламенту. Такой враждебной риторики в Кремле могли ожидать от руководства Украины или стран Запада, но никак не от человека, называющего себя главным союзником Москвы. В итоге за два дня до голосования стало известно: российских наблюдателей на белорусских выборах не будет. Впервые за четверть века.

В том, что победителем объявят Александра Лукашенко, мало кто сомневается. Власти сделали все, чтобы создать главному кандидату максимально комфортные условия для переизбрания.

Но главный вопрос сейчас – как поведет себя оппозиция и международное сообщество после "триумфальной победы" Лукашенко. Государственные СМИ прогнозируют переизбрание Батьки на шестой срок с результатом более 60%.

Все идет к тому, что ни Запад, ни Россия не признают выборы в Белоруссии и победу действующего президента, считает политолог Виктор Корниенко. "Москва добивается, чтобы Александр Лукашенко оказался в придушенном состоянии и стал более склонен к подписанию дорожных карт по углублению интеграции", – цитирует эксперта портал UDF.by.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, но досрочное голосование началось 4-го числа. Оппозиция не считает выборы честными и справедливыми, но не отказывается от участия.

Главный соперник Батьки – Светлана Тихановская – признается, что идет на выборы, чтобы сломать сложившийся за 26 лет правления Александра Лукашенко политический режим. В случае победы она намерена объявить переходный период и начать реформы, а спустя полгода провести новые выборы и сложить полномочия.

Автор: 7 августа 2020, 13:11 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами
Эксперт: России и дальше придется спонсировать режим Лукашенко
Не друг ты мне: как американцы шпионят за союзниками в Европе
Россия и Запад могут объединиться для свержения Лукашенко

Шоу-бизнес

"Мужайтесь": полицейские огорошили звезду "Голоса" печальной новостью
"Пришло время расставаться": известная ведущая заявила об уходе и отъезде из России
Стало известно о любви дочери Киркорова к Плющенко
Джиган и Самойлова спускают состояние в Турции

Проишествия

Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Подольская сильно изменилась после операции

Обнародовано фото женщины
Шоу-бизнес

Народ не простит: звезды шоу-бизнеса отказались плясать под дудку Лукашенко

Молитвы поклонников были услышаны
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян о деле Михаила Ефремова: Отвратнейший фарс

Журналистка считает, что актера не оправдают

Шоу-бизнес

Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

Мальчику уже 14 лет

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+