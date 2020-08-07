Политолог допустил, что Россия не признает победу Лукашенко на выборах

Отношения России и Белоруссии перед президентскими выборами в республике накалились до предела. Задержание сотрудников ЧВК, гневное выступление Александра Лукашенко с посланием парламенту и в довесок к этому – интервью Батьки украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где белорусский лидер продолжил сыпать упреками и обвинениями в адрес Москвы. Как результат – впервые за четверть века на выборах в республике не будет российских наблюдателей. Политолог Виктор Корниенко считает, что после всего произошедшего Кремль может не признать победу Александра Лукашенко.



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