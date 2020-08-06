Эксперт: России и дальше придется спонсировать режим Лукашенко

Несмотря на антироссийские заявления президента Александра Лукашенко, Москве придется продолжить спонсирование политического режима в Минске. В противном случае в Белоруссии произойдет майдан, считает политолог Аркадий Мошес.



До президентских выборов в республике остается три дня. Наблюдатели отмечают, что это самая неудачная предвыборная кампания Александра Лукашенко за все 26 лет правления. Оппозиция твердо намерена покончить с его президентством.



Политолог Аркадий Мошес считает вероятным уход Александра Лукашенко с кресла главы государства в ближайшее время. Но для России смена власти в республике не сулит ничего хорошего, полагает эксперт.

Тот, кто придет на место Батьки, вряд ли будет настроен к Кремлю более позитивно, а поменять Лукашенко на более сговорчивую фигуру Москва не в состоянии, заявил Мошес. Он уверен, что без нынешнего президента выстроенная им политическая система рухнет – контроль над ситуацией в республике будет утерян.

Получить по итогам выборов ослабленного Лукашенко для России тоже рискованно, полагает Мошес. Если Батька потеряет нити управления страной, то лишится оставшихся сторонников, а если подпишет соглашение об интеграции на условиях Москвы – майдан в республике будет неминуем, продолжает эксперт. И если Лукашенко потеряет власть, то достигнутые при нем договоренности автоматически утратят силу, пишет политолог в своей колонке на портале "Форбс".

Эксперт делает вывод: даже несмотря на антироссийские заявления Лукашенко, Москве лучше продолжать спонсировать режим в Минске. В противном случае в республике сменится власть, могут повториться украинские события, что плохо скажется на отношениях с Россией, пояснил Мошес.

Напомним, что 4 августа Александр Лукашенко выступил с посланием к парламенту. Президент Белоруссии упрекнул Россию за то, что та "сменила братские отношения на партнерские". А из-за цен на энергоносители и дорогих кредитов республика потеряли за последние пять лет 9,5 миллиарда рублей, пожаловался глава государства.