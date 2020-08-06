Россия и Запад могут объединиться для свержения Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко долгое время выстраивал внешнюю политику на основе противоречий России и Запада. От Москвы Батька получал экономическую поддержку, одновременно пытаясь наладить отношения с США и ЕС, где его продолжают считать "последним диктатором Европы". Но стратегия сидения на двух стульях дала трещину: Запад и Россия могут объединиться и отправить белорусского лидера на покой, считает политолог Артем Агафонов.



Эксперт напомнил о судьбе молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Оба лавировали между Россией и Западом, но в один момент перестали устраивать ведущих мировых игроков.



Объединить силы Москва, Брюссель и Вашингтон могут и в белорусском кейсе, считает Агафонов. "Он перестал устраивать вообще всех мировых игроков", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Капитал".

Такого же мнения придерживается украинский политолог Дмитрий Джангиров. Он тоже считает показательной судьбу молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Однако бизнесмену, долгое время бывшему серым кардиналом правительства республики, позволили скрыться во Флориде.

Где будет спасаться Александр Лукашенко – неясно. Президент Белоруссии умудрился побить горшки с Россией, которая поддерживала его на протяжении всех 26 лет президентства.

Во время недавнего послания парламенту Батька обрушился на Москву с упреками и обвинениями. Белорусский лидер вспомнил все: и несправедливые, по его мнению, цены на энергоносители, и дорогие кредиты. Между тем, по оценкам экспертов, Россия за годы независимости Белоруссии вложила в ее экономику более 120 миллиардов долларов.

Совсем потерял берега. Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами. https://t.co/qkPXeJKRM0 — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) August 6, 2020

Ближайшие дни обещают быть для Лукашенко очень нервными. Белорусская оппозиция объединилась против президента вокруг кандидатуры Светланы Тихановской.

Она обещает сломать сложившийся за четверть века политический режим и в случае победы провести через полгода новые выборы главы государства. Голосование 9 августа Тихановская считает нечестным, поскольку Центризбирком не допустил до выборов самых популярных альтернативных кандидатов.