Путин указал главе "Норникеля" на роковую ошибку

В День эколога Владимир Путин провел онлайн-встречу с защитниками природы и животных. Президент обсудил с ними создание наиболее благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду, защиту исчезающих животных, а также другие насущные проблемы, связанные с экологией.
К онлайн-конференции также подключился глава "Норникеля" Владимир Потанин, чтобы рассказать о планах устранения последствий разлива нефти на севере Красноярского края. Предприниматель сообщил, что компания сама потратится на ликвидацию аварии. Предварительно, речь идет о 10 миллиардах рублей.
"Если своевременно поменяли бы резервуар – не пришлось бы нести такие расходы", – заметил Владимир Путин.
Также Потанин доложил, что компания уже подготовила складские помещения для сбора 100 тысяч тонн грунта. Кроме того, он заверил – "Норникель" использует самые лучшие технологии вне зависимости от того, насколько дорого это может обойтись.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Зачем Путин меняет Конституцию?
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Самый некрасивый политик
От девушки пахнет потом
Пара вопросов про армию
Всё таки кто тут осведомительница
Хотите жить в Европе?