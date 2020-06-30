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Политика
Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель

Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель

Дональд Трамп и Ангела Меркель. Фото: White House/Flickr.com/www.globallookpress.com
Стало известно, как вел себя Дональд Трамп во время разговора с лидерами других стран. Президент США иногда не выбирает выражения и бывает достаточно прямолинеен.
прочитано 28754 раза

Осведомленные источники рассказали изданию CNN, что Дональд Трамп оскорблял иностранных коллег в ходе засекреченных телефонных переговоров. Президент США позволял себе обидные высказывания в адрес канцлера Германии. Он называл Ангелу Меркель глупой и обвинял в том, что она находится под влиянием российских властей.

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Кроме того, политик унизил Терезу Мэй. Бывшего премьер-министра Великобритании он считал дурой. Американский президент называл ее бесхарактерным человеком, раскритиковал ее за Брекзит, отношение к НАТО и иммиграции. Собеседник издания отметил, что речь Трампа была "почти садистская и издевательская".

Лидер США позволял себе резкие слова не только в адрес политиков-женщин. Нападкам подверглись президент Франции Эммануэль Макрон, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и австралийский политик Скотт Моррисон.

Источник издания отметил, что президент США проявляет жесткость в отношении к слабым, на его взгляд, политикам. Однако с теми, с кем на самом деле нужно вести себя уверенно и прямолинейно, Трамп показывает слабость. Например, он "часто бредил" во время общения с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Автор: 30 июня 2020, 08:16 Источник: CNN ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Все они-политики-обыкновенные люди,злословят,завидуют,льстят.В сети есть запись премьера Болгарии,где он говорит о своих и европейских коллегах в выражениях пьяного сапожника...Они там не девочки и не мальчики из благородных домов...Чтобы топтать и гнуть свои народы,совести и жалости не надо.
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