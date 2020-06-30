Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель

Осведомленные источники рассказали изданию CNN, что Дональд Трамп оскорблял иностранных коллег в ходе засекреченных телефонных переговоров. Президент США позволял себе обидные высказывания в адрес канцлера Германии. Он называл Ангелу Меркель глупой и обвинял в том, что она находится под влиянием российских властей.
Кроме того, политик унизил Терезу Мэй. Бывшего премьер-министра Великобритании он считал дурой. Американский президент называл ее бесхарактерным человеком, раскритиковал ее за Брекзит, отношение к НАТО и иммиграции. Собеседник издания отметил, что речь Трампа была "почти садистская и издевательская".
Лидер США позволял себе резкие слова не только в адрес политиков-женщин. Нападкам подверглись президент Франции Эммануэль Макрон, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и австралийский политик Скотт Моррисон.
Источник издания отметил, что президент США проявляет жесткость в отношении к слабым, на его взгляд, политикам. Однако с теми, с кем на самом деле нужно вести себя уверенно и прямолинейно, Трамп показывает слабость. Например, он "часто бредил" во время общения с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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