Трамп пообещал обдумать возможность раскрыть данные об НЛО

Президент США Доналд Трамп признал, что миллионы людей интересуются темой НЛО и наличия данных об этом в секретных документах. В частности, по его словам, до сих пор людей волнует так называемый розуэлльский инцидент. Событие породила массу теорий, самой популярной из которых оказалась та, согласно которой неподалеку от ранчо потерпел крушение космический аппарат пришельцев.
Дональд Трамп добавил, что должен подумать над идеей рассекретить данные о произошедшем, передает "Экспресс газета". Отметим, согласно официальной версии конспирологические версии возникли вокруг аварии аппарата для отслеживания советских ядерных испытаний.
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