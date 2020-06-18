Скончалась сестра бывшего президента США Джона Кеннеди

Сестре 35-го президента США Джона Кеннеди – Джин Кеннеди Смит – ушла из жизни в возрасте 92 лет. Она умерла в своем доме в Нью-Йорке.
Помимо Джин и Джона у их родителей было семеро детей. Джин скончалась последней из них. Причины смерти женщины не сообщаются.
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