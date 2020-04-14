Саррадж назвал "освободителями" террористов, оккупировавших ливийскую Сабрату

Файез Саррадж, возглавляющий нелегитимное Правительство национального согласия Ливии, засвидетельствовал почтение захвату своими незаконными бандформированиями двух населенных пунктов – Сурмана и Сабраты, расположенных к западу от Триполи, сообщают СМИ. Кроме того, он отметил заслуги полевого командира Омара Абдулы Джалила и назвал его боевиков "освободителями".



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