Политика украинских властей поставила страну на грань
народных бунтов, считает политолог Руслан Бортник. Эксперт напомнил о ситуации
в Новых Санжарах, где жители протестовали против пребывания в местном санатории
эвакуированных из Китая украинцев.
В условиях, когда общество стоит на пороге хаоса, растет запрос на сильного лидера, полагает украинский аналитик. Владимир Зеленский продемонстрировал, что навести порядок не способен. Прямая его противоположность – Александр Лукашенко, возглавляющий Белоруссию четверть века.
"Самый популярный лидер в нашей стране – Лукашенко. 60% из всех иностранных лидеров", – отметил Бортник.
Эксперт считает, что белорусский президент может попробовать свои силы на украинском политическом поле. Если бы Лукашенко баллотировался в Незалежной, он легко победил бы в первом туре, уверен аналитик. Украинцы устали от бардака и ждут сильного лидера, пояснил Бортник.
Его слова подтверждают исследования социологической группы "Рейтинг". По данным соцопроса, положительно к Александру Лукашенко относятся 66% украинцев. Недоверие президенту соседней страны выразили лишь 15% респондентов. Наибольшей популярностью Лукашенко пользуется у представителей старшего поколения.
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