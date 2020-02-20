План развала Украины: в Киеве пришли в шок от намерений Путина

Относиться к Дмитрию Козаку стоит настороженно, недооценивать его нельзя. Такой наказ Владимиру Зеленскому дал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он напомнил президенту, что в начале нулевых российский государственный деятель занимался вопросами Молдавии и Приднестровья.
Тогда Козак представил план урегулирования, который фактически означал развал Молдавии, заявил Климкин. На новом посту замглавы Администрации президента будет заниматься не столько проблемой Донбасса, сколько всей Украиной.
Несмотря на обширные полномочия Дмитрия Козака, последнее слово за Владимиром Путиным, уверен украинский дипломат. Он отметил, что российский лидер сам ведет переговоры в нормандском формате, принимает решения об обмене задержанными, о ситуации в Донбассе.
О пресловутом приднестровском сценарии Киев говорит постоянно. Украинская элита полагает, что Москва намерена заморозить конфликт в Донбассе, сделав из региона фактически независимое государство, но при этом окончательно не побить горшки. Приднестровье формально входит в состав Молдавии, но в реальности это независимое государство, не подчиняющееся властям в Кишиневе.
Москва заинтересована в легализации властей Донецкой и Луганской республик в украинском политическом поле, считает бывший депутат Верховной рады Андрей Тетерук. Россия попытается отдать Донбасс Украине, но на своих условиях, сказал экс-парламентарий в интервью порталу "Апостроф".
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