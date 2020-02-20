План развала Украины: в Киеве пришли в шок от намерений Путина

Национальная и языковая политика Киева привела к началу гражданской войны и отделению от Незалежной двух регионов, но виноват в этом почему-то Кремль. Во всяком случае так считают в кабинетах украинской власти. Менять заезженную пластинку и не думают: назначение замглавы Администрации президента Дмитрия Козака куратором украинского направления в Киеве восприняли с нескрываемой нервозностью.



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