Ведущая Первого канала в шоке от внезапной смерти Джигарханяна

Известие о том, что умер Армен Джигарханян, стало ударом для его поклонников, коллег и всех тех, кто следил за новостями о здоровье артиста. В частности, отреагировала на смерть звезды театра и кино телеведущая Арина Шарапова.

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