Ведущая Первого канала в шоке от внезапной смерти Джигарханяна

"Армен Борисович, Вас будет не хватать. Будем Вас вспоминать. Добрым словом...", – написала теледива в своем инстаграм-аккаунте. Она выложила снимки с актером. У многих фолловеров Шараповой даже не нашлось слов от трагического известия – они ограничились в комментариях грустными смайлами.
Отметим, народный артист СССР ушел из жизни 14 ноября. О его кончине сообщили в Московском драматическом театре, который носил имя актера. За свои 85 лет Армен Джигарханян снялся в более чем 250 фильмах, многие из которых стали культовыми.
В последний раз актер появлялся на публике 3 октября – на свой день рождения. Его в инвалидном кресле привозили в любимый театр, порадовали праздником. Никто тогда не мог и предположить, что больше не увидит худрука.
В настоящее время решается дата и место прощания и похорон. Но уже сегодня говорят, что знаменитость, скорее всего, похоронят в середине следующей недели, на престижном Новодевичьем кладбище.
Напомним, что Армен Джигарханян один из самых узнаваемых российских актеров. Он начал карьеру в кино в 1960 году и снялся более чем в 250 картинах. В 1985-м он получил звание народного артиста СССР. С 1996 года актер руководил Московским драматическим театром.
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