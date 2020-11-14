"Это счастье": Проклова высказалась об умершем Джигарханяне

Актриса прокомментировала трагическое известие о том, что умер Армен Джигарханян. Елена Проклова поделилась воспоминаниями о коллеге.

По словам артистки, Армен Джигарханян – потрясающий артист, который был готов играть разноплановые роли. Она добавила, что в жизни он был тоже неоднозначным человеком и оставил после себя хороший след, который долго будут помнить его близкие и зрители.

Елена Проклова рассказала, что всегда работала с Арменом Джигарханяном с большим удовольствием. Она уверена, что "там, куда он попадет сейчас, он проведет интересную форму жизни".

Актриса принесла соболезнования близким Армена Джигарханяна. "Это счастье для зрителей, близких и людей, которые с ним работали", – заключила знаменитость.

Напомним, народный артист СССР умер утром 14 ноября в возрасте 85 лет. В последнее время он тяжело и много болел.

О том, что умер Армен Джигарханян, сообщили представители Московского драмтеатра, которым он руководил практически до последних дней. Смерть артиста повергла в шок не только отечественных звезд первой величины, но и рядовых граждан России и Армении.

Как писали "Дни.ру", Армена Джигарханяна, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Панихида по артисту может пройти в понедельник или во вторник в его театре.

