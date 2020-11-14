Умер Армен Джигарханян Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Суббота
14 ноября
Лента новостей
12:24
Шифрин сделал заявление о горькой утрате
12:16
"Полез под юбку к Полищук": стало известно о грязных домогательствах Жванецкого
11:56
Его довели: Что добило Армена Джигарханяна
11:47
"Это счастье": Проклова высказалась об умершем Джигарханяне
11:35
Заявлено о триумфальном возвращении Анастасии Заворотнюк на телевидение
11:17
"Не хочу видеть его в гробу": Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна
11:15
Ведущая Первого канала в шоке от внезапной смерти Джигарханяна
11:13
Стали известны дата и возможное место прощания с Джигарханяном
11:07
Жена Виторгана подступила к тяжелобольному Корчевникову: Имею право на совет
11:04
"Бал во время чумы": оставшийся с женой Галкин взъелся на веселящихся с Киркоровым звезд
10:45
"Выживший из ума старикашка": народ вылил ушат помоев на труп Джигарханяна
10:39
"Очередная брехня": россияне не верят в роды Кабаевой
10:10
Согомонян сделал важное заявление сразу после смерти Джигарханяна
09:27
Умер Армен Джигарханян: подробности
08:00
Главная сваха страны раскрыла секрет крепких отношений
06:02
Бывшая жена вспомнила о насилии в отношениях с известным композитором: Царапались, дрались
03:57
"Все еще как-то живу": Амаяк Акопян пожаловался на мизерную пенсию
02:02
Именинница Орлова похвасталась роскошным подарком от тайного поклонника
00:06
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 ноября 2020 года
22:01
Политолог: Россия заплатит большую цену за поддержку Лукашенко
21:49
В Россию вывезут десятки детей из лагерей и тюрем Дамаска
21:45
"Абсурд и стыд": Лазарев в бешенстве из-за новых ограничений в Москве
21:29
В Иркутской области школьница подожгла мужчину
21:20
Берег пруда под Москвой усеяло мертвой рыбой
21:02
"Эксгумация родственника": к чему приведет отказ Конкина от завещания
20:46
Путин подписал секретный план
20:35
На ладони расчлененного рэпера Картрайта нашли след смертельной инекции
20:12
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
19:56
"Не верили, что я мальчик": Цискаридзе считали гермафродитом и проверяли врачи по запросу КГБ
19:47
"Коронавирус – лишь ширма": Лукашенко раскрыл тайну глобальных игроков
19:27
Куда пропала борющаяся с раком звезда "Экипажа"
19:08
Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
19:03
"Акциз гарантии не дает": к чему приведут повышенные цены на алкоголь
18:56
Женатый Овечкин сделал комплимент Бузовой: Тащусь от нее
18:45
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
18:20
"Жесть просто!": Бородина ужаснулась огромному хищнику в доме
17:57
Какими последствиями грозит чрезмерная любовь к сериалам
17:32
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
17:26
"Это омерзительно!": племянница Баталова вмешалась в скандал Дрожжиной и Цивина с украденным наследством
17:24
"Гуфу привет": беременная Топурия показала семейный снимок с новым мужчиной
17:15
Путин: Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией
17:04
Андреева о блате в статусе жены Бондарчука: Ни доверия, ни любви
17:00
Дробыш рассказал о непроходящих симптомах после коронавируса
16:59
"И не на такое способна": Сябитова разделась перед камерой
16:40
Названа причина отказа Конкина и ближайших родственников от воспитания сироты
16:33
Опубликован план полета: куда направлялся партнер Кудрявцевой с чужой женой перед крушением
16:26
"Люблю!": счастливую вдову Этуша засняли в объятиях мужчины
16:16
"Уймись, Агатка. Муж твой сбежал": мстительная Муцениеце втаптывает в грязь Карпович
15:57
Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме
15:33
"От аборта отказались": врач озвучил беременной Хилькевич жуткий диагноз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дипломат заявил о возможности бегства Лукашенко из Белоруссии на российском вертолете
Эксперт назвал главную причину угасания протестов в Белоруссии
"Появились брыли, морщинки и излишки тканей": хирург осмотрел 71-летнюю Пугачеву после очередной пластики
Известный хореограф осадил Пугачеву: В такой жести я не буду участвовать
Женатый Овечкин сделал комплимент Бузовой: Тащусь от нее
Эксперт раскрыл подробности переговоров Мишустина и Лукашенко: Передал жесткий ультиматум Путина
Шоу-бизнес

"Это счастье": Проклова высказалась об умершем Джигарханяне

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress.com
Актриса прокомментировала трагическое известие о том, что умер Армен Джигарханян. Елена Проклова поделилась воспоминаниями о коллеге.

Продолжение: Его довели: Что добило Армена Джигарханяна
прочитано 1174 раза

По словам артистки, Армен Джигарханян – потрясающий артист, который был готов играть разноплановые роли. Она добавила, что в жизни он был тоже неоднозначным человеком и оставил после себя хороший след, который долго будут помнить его близкие и зрители.

ПО ТЕМЕ

Ведущая Первого канала в шоке от внезапной смерти Джигарханяна

Умер Армен Джигарханян: подробности

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Елена Проклова рассказала, что всегда работала с Арменом Джигарханяном с большим удовольствием. Она уверена, что "там, куда он попадет сейчас, он проведет интересную форму жизни".

Актриса принесла соболезнования близким Армена Джигарханяна. "Это счастье для зрителей, близких и людей, которые с ним работали", – заключила знаменитость.

Напомним, народный артист СССР умер утром 14 ноября в возрасте 85 лет. В последнее время он тяжело и много болел.

О том, что умер Армен Джигарханян, сообщили представители Московского драмтеатра, которым он руководил практически до последних дней. Смерть артиста повергла в шок не только отечественных звезд первой величины, но и рядовых граждан России и Армении.

Как писали "Дни.ру", Армена Джигарханяна, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Панихида по артисту может пройти в понедельник или во вторник в его театре.

Автор: 14 ноября 2020, 11:47 Источник: "Газета.ru" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
о каком шоке идёт речь? больной и старый человек умер-это закономерность и избавление от мук.
Гость
Ответить
Я не поняла, о каком "счастье" говорит Проклова? Или я что-то не догоняю, или у нее крыша поехала?
Гость
Ответить
Встретит там вторую аферистку Цымбалюк
1

Популярные темы форума

Политика

Матвиенко назвала способ повысить доверие к власти
Эксперт раскрыл подробности переговоров Мишустина и Лукашенко: Передал жесткий ультиматум Путина
Аналитик сообщил об отсутствии перспектив у белорусской экономики из-за политического кризиса
Американский генерал о стратегии Байдена: Будем говорить с Россией с позиции силы

Шоу-бизнес

"Полез под юбку к Полищук": стало известно о грязных домогательствах Жванецкого
Его довели: Что добило Армена Джигарханяна
"Это счастье": Проклова высказалась об умершем Джигарханяне
"Это счастье": Проклова высказалась об умершем Джигарханяне

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Шоу-бизнес

"Бал во время чумы": оставшийся с женой Галкин взъелся на веселящихся с Киркоровым звезд

Шоумен откровенно высказался

Шоу-бизнес

Согомонян сделал важное заявление сразу после смерти Джигарханяна

Что случилось с актером
Шоу-бизнес

Жена Виторгана подступила к тяжелобольному Корчевникову: Имею право на совет

Женщина сделала заявление о здоровье звезды
Шоу-бизнес

"Федя, такую женщину потерял!": Бондарчук в полупрозрачном платье довела народ до экстаза

Артистка не стала стесняться

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме
Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста
"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+