Порошенко пригрозил украинцам расправой
В ходе предвыборной кампании в Верховную раду лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко приехал в город Хмельницкий. Местные жители встретили политика криками "Позор!", а также советами как можно скорее покинуть это место.
"В следующий раз по морде получит!" – во время встречи пригрозил Петр Порошенко тому, кто решится открыто выразить свое к нему отношение. "Потому что добро должно быть с кулаками", – цитирует РИА Новости бывшего президента.
Отметим, что политику не впервой выступать в качестве "добра с кулаками" на встречах с избирателями. Однажды он выбил телефон из рук украинца, с головы женщины сорвал шапку, а мужчину ущипнул за нос.
Тогда многие сочли, что Петр Порошенко ведет себя неадекватно из-за того, что для храбрости употребляет перед выходом в люди алкоголь. В окружении политика информацию о пагубном пристрастии отрицают, а странности в его поступках объясняют сильным уровнем стресса.
После позорного поражения во втором туре выборов президента Украины этот стресс, судя по всему, только увеличился. Бывший лидер стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, от него отвернулись многие соратники, а народ перестал скрывать свое негативное отношение.
Тем не менее Петр Порошенко надеется остаться во властных структурах страны. Он повел свою партию "Европейская солидарность" на внеочередные выборы в Верховную раду.
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