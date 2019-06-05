Опозоренного Порошенко ждет новое унижение
Стоило Петру Порошенко проиграть выборы, как в одночасье он стал главным виновников всех проблем Украины. Уйти из политики с достоинством ему не дали. Да и сам он, кажется, вынашивает совсем другие планы.
В надежде остаться причастным к украинской власти, бывший президент готовит свою партию к досрочным выборам в Верховную раду. Политическое объединение провело ребрендинг, однако Порошенко вряд ли удастся обмануть украинцев, считают эксперты.
"На самом деле избиратели не в полной мере поверили, что человек, который возглавлял страну последние пять лет, изменив название своей политической силы, изменил свою человеческую натуру", – цитирует "Политнавигатор" эксперта по политическим вопросам Андрея Вигиринского. Ожидать роста поддержки "Европейской солидарности" не стоит.
Вдобавок Порошенко не удастся использовать административные рычаги, которые помогали ему в бытность президентом Украины. Усугубляется ситуация и наличием сильных конкурентов, занимающих схожую с бывшим украинским лидером позицию по многим вопросам, но не ставших символами поражения и коррупции.
На электоральном поле Петра Порошенко играют Анатолий Гриценко и Игорь Смешко. А наибольшей популярностью в тех регионах, где поддерживали бывшего президента, пользуется музыкант Святослав Вакарчук.
"Скорее всего, к середине июля мы увидим, что партия "Европейская солидарность" находится на границе преодоления пятипроцентного барьера. С высокой вероятностью, что она его не преодолеет", – подчеркнул Вигиринский.
Таким образом, Петру Порошенко предстоит пережить еще одно, пожалуй, более сильное, унижение. Лишившись президентского поста из-за комика, он не сможет протащить свою партию в Верховную раду из-за музыканта.
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