Опозоренного Порошенко ждет новое унижение

Украинские избиратели ясно обозначили отношение к Петру Порошенко, когда он с позором проиграл второй тур выборов президента страны комедийному актеру Владимиру Зеленскому. Теперь политик пытается протащить на выборы в Верховную раду свою партию, и тут, считают эксперты, его ждет еще одно унижение.

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