Павший Порошенко готовится нанести Зеленскому ответный удар

По некоторым данным, ставленники экс-лидера Незалежной хотят ударить по слабым местам нового президента. Удар готовятся нанести накануне выборов в Раду.

Представители павшего режима Петра Порошенко собираются с силами, чтобы дать отпор новому лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Выходцы из команды бывшего президента уже нащупали "слабые места" шоумена и будут бить по ним, пытаясь доказать недееспособность президента и обрушить рейтинг его партии накануне выборов в Верховную Раду. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" заявил российский политолог Дмитрий Абзалов.

По его словам, сейчас многие инициативы Зеленского начинают "торпедировать" в парламенте, вопреки ранее достигнутым договоренностям. К примеру, говорит Абзалов, первым звоночком является изменение проходного барьера до 3% и отмена мажоритарной системы.

"Об этом вроде вроде бы, договорились на совещании непосредственно у президента. Сейчас это всё откатилось назад", – говорит Абзалов.

Кроме того, то же самое касается изменения отдельных нормативно-правовых актов и заменой представителей в парламенте. Это доказывает то, что Рада, чувствуя слабость Зеленского, начинает играть против него.

"Сейчас господина Гройсмана кто не отставил? Блок Петра Порошенко, они проголосовали против, прежде всего", – замечает эксперт.

Из этого следует, что Зеленский не будет в дальнейшем занимать жесткую позицию и в результате растеряет те проценты, которые за него отдавали голоса, уверен Абзалов.

"И эта технологическая ошибка, я думаю, ему будет очень дорого стоить", – сказал Абзалов. Еще часть избирателей откажется от нового президента Украины из-за его нерешительной политики на Донбассе.

Даже сейчас шоумен избегает предметных разговоров на тему ДНР и ЛНР, отмечает политолог. Перед парламентской кампанией, они скорее всего, сведутся на нет, чем не упустит шанса воспользоваться команда Порошенко, заключает Абзалов.