Павший Порошенко готовится нанести Зеленскому ответный удар
Представители павшего режима Петра Порошенко собираются с силами, чтобы дать отпор новому лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Выходцы из команды бывшего президента уже нащупали "слабые места" шоумена и будут бить по ним, пытаясь доказать недееспособность президента и обрушить рейтинг его партии накануне выборов в Верховную Раду. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" заявил российский политолог Дмитрий Абзалов.
По его словам, сейчас многие инициативы Зеленского начинают "торпедировать" в парламенте, вопреки ранее достигнутым договоренностям. К примеру, говорит Абзалов, первым звоночком является изменение проходного барьера до 3% и отмена мажоритарной системы.
"Об этом вроде вроде бы, договорились на совещании непосредственно у президента. Сейчас это всё откатилось назад", – говорит Абзалов.
Кроме того, то же самое касается изменения отдельных нормативно-правовых актов и заменой представителей в парламенте. Это доказывает то, что Рада, чувствуя слабость Зеленского, начинает играть против него.
"Сейчас господина Гройсмана кто не отставил? Блок Петра Порошенко, они проголосовали против, прежде всего", – замечает эксперт.
Из этого следует, что Зеленский не будет в дальнейшем занимать жесткую позицию и в результате растеряет те проценты, которые за него отдавали голоса, уверен Абзалов.
"И эта технологическая ошибка, я думаю, ему будет очень дорого стоить", – сказал Абзалов. Еще часть избирателей откажется от нового президента Украины из-за его нерешительной политики на Донбассе.
Даже сейчас шоумен избегает предметных разговоров на тему ДНР и ЛНР, отмечает политолог. Перед парламентской кампанией, они скорее всего, сведутся на нет, чем не упустит шанса воспользоваться команда Порошенко, заключает Абзалов.
К обсуждению подключились профессиональные спорщики
"Стиляга из Москвы" сыграет проверенные временем хиты
Телеведущая готовится к свадьбе
Артистка поделилась с поклонниками порцией откровений
Популярные темы форума
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
кто скучает по ссср?
Жизнь в деревне
Однополые браки.
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Переезд на юг
Секс по дружбе
Много сексуальных партнеров
Не можем иметь совместных детей
Секс с бывшей
Не носит обручальное кольцо
Зачем обижают Бузову?
Как быстро набрать вес?
Как похудеть без диеты
Хочу забрать назад подарок
Тимати посвятил Децлу песню
Ищу человека!
Заголовки
На первом свидании говорил о бывшей
Как избавиться от похмелья
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Ему 35 и он без машины
Хочу накачать ягодицы
Как сделать лицо худым
Избил из-за денег
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.