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Политика

Новый Майдан: против Зеленского плетут заговор

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Члены Верховной рады оказались крайне недовольны решением новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского разогнать парламент, чтобы устроить досрочные выборы. Они утверждают, что это незаконно и даже угрожают политику новым Майданом.
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко известен не только тем, что ел землю на трибуне Верховной рады, но и своими резкими высказываниями в отношении даже самых влиятельных соперников. Разумеется, досталось от него и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Парламентарий обвинил украинского лидера в том, что досрочным роспуском Рады и назначением выборов по старому закону тот уничтожил конституцию, передает издание Gordonua.com. "Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие", – возмутился Ляшко.

Закрытые списки, предложенные Зеленским, спровоцируют всплеск коррупции. "По пять миллионов долларов будут носить партийным лидерам за место в списке. Вот что предлагает Зеленский", – со знанием дела рассказал лидер Радикальной партии.

"Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому", – пригрозил Олег Ляшко.

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Публикация от ПИКinform (@pikinformru)

Нашелся у Зеленского и более опасный противник – председатель парламента Андрей Парубий. Он подчеркнул, что новый президент Украины "будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины", передает ТАСС.

Также Парубий сообщил, что присоединится к депутатам, которые хотят обратиться в Конституционный суд/ Впрочем, только законными методами спикер Верховной рады решил себя не ограничивать, намекнув на возможное свержение Владимира Зеленского с помощью нового Майдана. "Принюхайтесь – это запах горящих шин. Реванш не пройдет", – написал он на своей странице в Twitter.

Ситуацию подогревает отставка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Кабинет министров оказывается обезглавлен в преддверии важных переговоров с МВФ, а пространство для маневра у Владимира Зеленского значительно снижается. Эксперты уверены, что таким образом глава правительства не только преследует свои личные интересы, но и пытается подложить свинью новому украинскому лидеру.

Автор: Геннадий Куприянов22 мая 2019, 21:44

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