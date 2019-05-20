Говорливый Зеленский получил удар с неожиданной стороны

Речь, которую президент Украины Владимир Зеленский произнес во время инаугурации в Верховной раде, раскритиковали многие. Однако некоторые удары посыпались на политика с крайне неожиданной стороны.

Несмотря на попытку заигрывания с радикалами, которую многие увидели во время выступления Владимира Зеленского при официальном вступлении в должность, избежать их критики бывшему шоумена все же не удалось. Первым нервы не выдержали у лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Когда президент Украины Владимир Зеленский заговорил о жителях Донбасса, то перешел на русский язык, очевидно, желая показать, что понимает их. От такого поворота Олег Ляшко решился на дерзость и прервал выступление украинского лидера, выкрикнув, что "они понимают украинский язык". "Спасибо, что продолжаете делить людей, господин Ляшко", – саркастично ответил ему Зеленский. "Украинец – это не в паспорте, украинец – это в сердце", – подчеркнул он, и тут уже у Ляшко не нашлось причин для возражений.

Этот аргумент выбил слезу умиления из еще одной известной поборницы отсутствия на Украине русского языка, писательницы Ларисы Ницой. Однако того факта, что Владимир Зеленский заговорил по-русски, она ему простить не смогла. В своем эмоциональном сообщении на странице в Facebook активиста попыталась вылить все свое возмущение.

"ПОЧЕМУ? ВЫ. СНОВА. ВОЗНЕСЛИ. ВЫШЕ. ВСЕХ. ЯЗЫКОВ национальных меньшинств. РУССКИЙ. ЯЗЫК? (пунктуация и заглавные буквы автора сохранены. – Прим. ред.)", – буквально возопила она. Судя по ее тексту, русскоязычные жители Украины – это всего лишь одно из многочисленных меньшинств страны, а их количество столь незначительно, что выделять их как-то нельзя.

Эти два выступления, одно – произошедшее прямо в стенах Верховной рады, а другое – разразившееся в Сети, показывают, насколько трудная задача стоит перед Владимиром Зеленским, если он действительно хочет разрешить гражданский конфликт в стране. Ведь не все готовы отказаться от националистической риторики, которая лилась на них из СМИ после государственного переворота на Украине.