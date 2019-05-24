Бывшему президенту Украины Петру Порошенко вынесли суровый вердикт. С треском проигравший выборы политик должен понести суровое наказание за развязанную войну в Донбассе.



Миллионы жителей пострадавшего от украинской армии региона ждут наказания бывшего президента. "На протяжении пяти лет компетентные органы в ДНР и ЛНР, а также в России собирали доказательную базу преступлений украинского режима против населения региона", – напомнил в своей колонке на страницах "Известий" политолог Денис Денисов.



По его словам, накопленными материалами необходимо поделиться с украинскими правоохранительными органами. Эксперт уверен, что разбирательство против Порошенко станет лакмусовой бумажкой для новых властей: будут ли они готовы на деле отстаивать права жителей Донбасса или нет.

За последнюю неделю против Петра Порошенко возбудили уже три уголовных дела. Его обвиняют в госизмене и коррупции при распределении должностей, а также в том, что он отправил моряков на убой в Керченский пролив в ноябре прошлого года. По третьему делу политика обвиняют в легализации преступных доходов от продажи завода "Кузня на Рыбальском".

Кроме того, прокуратура проявляет пристальное внимание к бывшему главе государства по поводу событий на майдане зимой 2014 года. Пока в качестве свидетеля. В начале мая он вновь не явился на допрос к следователю. В ведомстве не исключают, что доставить Порошенко придется силой.

Несмотря на то, что тучи над Порошенко все больше сгущаются, Запад вряд ли даст санкцию на его арест и суд над ним. По мнению Денисова, новое украинское руководство может оказаться под сильным давлением зарубежных правительств, ведь американским и европейским политикам будет сложно объяснить, почему пять лет они поддерживали мошенника и коррупционера.

Порошенко обвинили в госизмене. Это уже одиннадцатое уголовное дело против него за последний месяц pic.twitter.com/aqGXw6S6qN — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 21 мая 2019 г.

Вместе с тем у команды Владимира Зеленского открывается окно возможностей для укрепления контактов с Республиканской партией США. Речь идет о расследовании возможного вмешательства Порошенко в президентские выборы в ноябре 2016 года.

Тогда украинские власти активно поддерживали кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Не исключено, что Порошенко еще поплатится за неправильный выбор.