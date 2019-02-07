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Политика

Бойкот и молчание: Путин вбил клин между Меркель и Макроном

Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Серьезный раскол среди лидеров ключевых стран Европы: президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на конференцию по безопасности в Мюнхене только из-за того, что там было запланировано его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глубинной причиной бойкота эксперты называют газопровод "Северный поток – 2".
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Газовая труба рассорила лидеров Германии и Франции. Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла сегодня, 7 февраля с сенсационной статьей о том, что Эммануэль Макрон отказался от встречи с Ангелой Меркель. Президент Франции не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая открывается 15 февраля.

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Эммануэль Макрон президент Франции

В истории форума такое бывало редко, обычно лидеры всех европейских стран готовятся к выступлению на конференции заранее и считают ее важной площадкой для выражения своего мнения по самой важной проблеме современности. На этот раз участники встречи будут лишены возможности услышать голос Франции, и это станет символическим сигналом всему Старому Свету.

Причина нежелания Макрона общаться с Меркель кроется в совместном российско-европейском проекте "Северный поток – 2". Сегодня стало известно, что Франция намерена выступить против строительства трубы и внесет официальный протест в Еврокомиссию.

Скорее всего, он не повлияет на реализацию масштабного проекта, так как свое последнее и твердое слово уже сказала Германия – Ангела Меркель не упускает случая, чтобы заявить о поддержке строительства второй нитки газопровода.

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Мало того, судя по опросам общественного мнения, подавляющее большинство жителей Германии выступает за покупку именно российского газа. В отличие от сжиженного американского он намного дешевле, к тому же для приема топлива из-за океана еще не построены необходимые технические мощности.

Эксперты полагают, что Эммануэль Макрон выступает против сотрудничества с Россией неспроста: он резко сменил позицию по "Северному потоку" под влиянием президента США Дональда Трампа. Не исключено, что Вашингтон пообещал Парижу поддержку в борьбе с "желтыми жилетами", активность которых может довести Макрона до отставки.

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com

Политизация газопровода в последнее время достигла своего апогея: о нем на европейских политических площадках не говорит разве что ленивый. Против строительства активно выступают не только США, но и Украина.

Она боится потерять статус страны-транзитера газа, что грозит ей большими финансовыми проблемами. Петр Порошенко при каждой встрече с европейскими лидерами пытается убедить их в прекращении сотрудничества с Москвой по "Северному потоку – 2".

Фото: www.globallookpress.com

Можно предположить, что усилия Вашингтона даже в коалиции с Парижем не приведут к заморозке или прекращению строительства газопровода. Российский газ нужен Европе и ключевой игрок – Германия – сделает все возможное для того, чтобы добиться отмены поправок в Газовую директиву Евросоюза, с помощью которых противники проекта хотят его остановить.

Автор: Александр Комаров7 февраля 2019, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меркель подурачилась с Макроном

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