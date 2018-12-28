Меркель и Макрон опустились до угроз в адрес Путина

Европейские лидеры докатились до шантажа в адрес Владимира Путина. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон требуют от президента России обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков.

По мнению президента Франции и канцлера Германии, арестованные Россией украинские моряки должны встретить Новый год в кругу семьи. "Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков", – говорится в совместном заявлении двух политиков.

Странно, почему Меркель и Макрон, которые контактируют с украинским президентом намного больше, чем с российским, не предупредили Петра Порошенко о последствиях провокации в Керченском проливе. В том, что лидер Незалежной советовался с ними и со своими вашингтонскими друзьями, можно не сомневаться. Порошенко уже давно не самостоятельная фигура, все его действия обязательно согласовываются со старшими товарищами.

Сейчас, после драки махать кулаками уже поздно, а уж, тем более, чего-то требовать от лидера ядерной державы. Россия действовала строго в рамках международного права и своего законодательства. Арестованные украинские моряки обвиняются в серьезном преступлении – незаконном пересечении границы в составе вооруженной группы.

Все стенания Запада по поводу их незаконного задержания – пустые звуки. Это уже давал понять Владимир Путин, когда предупреждал украинские власти о жестком ответе Москвы на возможные новые провокации.





Заявление разгневанных правдорубов Макрона и Меркель возмутило первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Александра Шерина. Он назвал требование двух политиков вмешательством во внутренние дела России и напомнил всему цивилизованному миру задержанной по надуманному обвинения в США гражданке России Марии Бутиной.

"Если таким образом Меркель и Макрон борются за соблюдение прав человека, то пусть таким же тоном требуют от США освободить россиянку Марию Бутину, а от Украины – их Надежду Савченко, которую в Киеве сначала сделали национальной героиней, а потом в тюрьму отправили", – обратился к европейским политикам депутат.





Он посоветовал канцлеру и президенту заниматься своими внутренними делами: Меркель разобраться с беженцами-преступниками, а Макрону усмирить "желтые жилеты". "У одной беженцы насилуют немецких женщин, а у другого – "желтые жилеты" устраивают уличные беспорядки. Пусть свои проблемы решают, а не требования нам выдвигают", - сказал Александр Шерин в интервью РИА ФАН.

Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов суда были задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под арест на два месяца.





Президент Украины Петр Порошенко после этого ввел в приграничных с Россией областях военное положение сроком на месяц. Украинский лидер также пообещал провести масштабные армейские учения на границе с нашей страной.

Российский президент разъяснил мировому сообществу, что наши пограничники во время инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные не реагировали на сигналы. Владимир Путин дал понять, что Россия не позволит никому нарушать свои границы и игнорировать установленные правила судоходства в Керченском проливе.