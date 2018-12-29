Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона по Крыму. Лидеры двух стран потребовали от Москвы отпустить на свободу "нелегально захваченных" украинских моряков.

В МИД России отметили, что требования Германии и Франции по Азовскому морю неприемлемы. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что часть их заявления "вызывает сожаление".

В министерстве распекли партнеров по "нормандскому формату" за нападки на нашу страну. Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, в МИД призывали Меркель и Макрона обратить внимание "на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад". Также Москва напомнила, что Киев до сих пор не отпустил капитана рыболовного сейнера "Норд", передает "ТВ Центр".

Кроме того, в МИД напомнили о тщетности попыток поставить под сомнение правовой статус Крыма и Севастополя как субъектов России. В ведомстве подчеркнули, что наша страна будет и впредь жестко отстаивать свой суверенитет и пресекать попытки любых провокаций.

Напомним, 28 декабря лидеры Германии и Франции вновь обратились к российской стороне и в частности к президенту Владимиру Путину с требованием отпустить на свободу украинских моряков, которых они считают "нелегально захваченными". Моряки были задержаны при провокации в Керченском проливе. Также они попросили Путина обеспечить свободный проход через пролив. По мнению Меркель и Макрона, там "применяется военная сила".