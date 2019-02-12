Путин нанес удар по теряющему доверие Трампу
Сенсационные данные социологического опроса озвучены на немецком телеканале ZDF. Оказывается, жители Германии считают угрозу со стороны Соединенных Штатов более серьезной, чем со стороны России и Китая. 49% немцев видят большую угрозу в возрастающем влиянии и мощи США, при этом опасения по поводу Китая имеют 33% опрошенных, а против России и того меньше – 30%.
Кроме того, лишь 10% опрошенных доверяют политике Дональда Трампа, зато аналогичный показатель у Владимира Путина составляет 35%. На этом фоне довольно странно выглядят хвалебные твиты Трампа: на днях он с гордостью написал, что общество, как никогда раньше, одобряет проводимую им политику.
В самих Штатах, если верить опросам Morning Consult, рейтинг американского лидера достиг рекордно низкого показателя – 40%. По данным компании, около 55% респондентов недовольны деятельностью Трампа.
Что касается Европы, в частности Германии, там налицо влияние экономической составляющей политики Путина. На европейской политической арене российский лидер переиграл не только Дональда Трампа, но и рассорил Ангелу Меркель с Эммануэлем Макроном.
Какому из Дональдов вы бы пожали руку? А кому доверили страну? Лысому или с чубом? Загорелому или белокожему? #Трамп pic.twitter.com/nAR9BQa0Cr— Большая игра (@greatgameshow) 11 февраля 2019 г.
На днях стало известно, что французский президент не полетит 15 февраля на конференцию по
безопасности в Мюнхене только из-за того, что там было запланировано его
совместное выступление с канцлером Германии. Эксперты назвали глубинной
причиной бойкота вторую нитку "Северного потока", против строительства которой внезапно выступил Париж.
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