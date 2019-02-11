Распоясавшийся Лондон разразился угрозами в адрес Путина

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Понедельник 11 февраля
Лента новостей
06:18
Брэд Питт перестал скрывать отношения с бывшей
03:02
Смерть Фриске вдохновила Чехову
00:37
Женатый Солнцев жестко отхлестал участниц "Дома-2" за разврат
23:28
Загитова отказалась от еды и воды
20:35
Топалов выболтал имя сына
17:02
Названы шесть ключевых симптомов рака у мужчин
16:18
Полуголая Лорак в "костюме Чубаки" взбесила народ
15:52
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 февраля 2019 года
14:31
Известного актера госпитализировали с инфарктом
14:13
Маркл предсказали тяжелые роды из-за редкого генетического заболевания
12:51
Вскрылись подробности конфликта Гурченко с дочерью
12:07
"Чистейшая брехня": Разин напал на журналистов из-за слов об отравлении Децла
12:01
Лера Кудрявцева рассказала о большом страхе за дочь
11:20
Васильева призналась в попытке наложить на себя руки
10:28
"Человек опускается": стыдливого Панина хотят лишить госнаграды
08:37
"Богиня": Брежнева очаровала народ роскошной фигурой
20:23
Предъявившая грудь известным актерам Глюк’oZa вызвала недоумение
19:11
Затравленная Волочкова отбила обвинения в интимной связи с Арашуковым
17:43
Гордая Боня устроила грязные разборки с женой Мамаева
17:02
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 февраля 2019 года
16:19
В Москве в мусорном баке нашли окровавленный труп женщины
15:59
Измученная Кафельникова бежит из России
15:23
Российская телеведущая свела народ с ума снимками в купальнике
14:48
"Напускная шумиха от завистников": звезда "Дома-2" вступилась за проект
14:18
"Я устала": Хлебникова вышла в свет после смерти мужа
14:09
"Его могли отравить": Разин ошарашил заявлением о кончине Децла
13:26
Решившаяся на смелое откровение Собчак с треском провалилась
13:18
"Испортила внешность": преобразившуюся певицу Алсу перестали узнавать
12:44
"Многочисленные измены": звезда шоу "6 кадров" высказалась о гнусном предательстве
12:21
В Москве фельдшер скорой обокрала девушку
11:58
Маркл обласкала секс-работниц
11:28
"Уже где-то там": Толмацкий на грани срыва из-за смерти Децла
11:14
Раскрыты сенсационные подробности развода Лорак с мужем
10:48
На борту летевшего из Москвы самолета умер человек
10:20
Разбитая горем Андреева врезала Запашному после жестокого убийства
10:11
"Подавитесь, жабы": доведенная Кудрявцева взорвалась в прямом эфире
06:23
Сколько зарабатывает пенсионерка Пугачева
01:04
Второй отец принца Гарри породнится с Меган Маркл
22:00
Неудачливый грабитель с молотком попал на видео
21:57
По инициативе "Единой России" в Калужской области увеличат материнский капитал
21:51
Есть жертвы: столкнулись два поезда
21:49
Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
21:36
Радикалы напали на консульство России в Харькове
20:54
В Удмуртии пешеход попал под "Газель" и выжил
20:50
В Казани мужчина ограбил офис микрозаймов
20:34
Каждому по авто: двойняшки Пугачевой и Галкина сели за руль
20:32
Известная актриса поразила шикарной фигурой в алом купальнике
20:30
На Урале скорая помощь с беременной попала в ДТП
20:22
Михаилу Борисову 70 лет
20:18
При пожаре под Тюменью погибли два человека
19:52
Житель Омска обокрал родную тетю
19:36
Пропавшие из детского сада в Нижнем Новгороде мальчики найдены живыми
19:25
В Ростове при пожаре погиб пенсионер
19:18
"Начал что-то лепить": коллега рассказал о работе Машкова с наследием Табакова
19:16
В Ульяновске из окна многоэтажки выбросили 19 котов
19:00
Вместо Лазарева на "Евровидение" отправляют Шнурова
18:36
В России собрали самый мощный в мире ракетный двигатель
18:35
Ученый-полярник простил напавшего на него с ножом коллегу
18:25
Певица Слава объяснила исчезновение изобличающей Малахова публикации
17:58
Помешавшийся из-за шоу "Дом-2" Солнцев набрасывается на прохожих
17:56
Автора угрожающего здоровью видео обвинили в самопиаре
17:52
Фестиваль еды "Вкусно!": кулинарное путешествие по странам мира
17:31
Рецепт диетических кексов с курагой и орехами
17:28
Неожиданный поворот в деле об убийстве Пушкина
17:25
Яростный Чумаков защитил выставившую соски Ковальчук
17:23
Скорая помощь отказалась везти: В Башкирии ребенок умер по дороге в больницу
17:08
Жительница Урала зарезала любовника и сдалась соседу
17:02
В Архангельске банду черных риелторов отправили под суд
17:00
Совет на выходные
16:48
Единороссы помогли отправить детей Сибая в санатории
16:47
Никита Михалков: между трусами и крестиком
16:46
Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
16:43
Лепс отказался кормить будущего зятя
16:19
Солистка "Фабрики" оголила грудь на Бали
16:13
В Москве понятой угнал авто задержанного полицией драгдилера
16:12
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
15:59
Артистка Гусева оказалась обезображена после уколов косметолога
15:57
Москвич пойдет под суд за кражу старинной китайской вазы
15:56
Звезда сериала "Фитнес" похудела на 20 килограммов
15:50
Старейшая птица в мире вывела 37-го птенца
15:49
"Искренне не понимаю": Пригожин осудил желание Лазарева выступать на "Евровидении"
15:46
В Москве пострадавшую в жутком ДТП спасли на вертолете
15:38
"Вы моя родная мама!": рыдающая незнакомка бросилась на шею шокированной Гулькиной
15:37
Большие сомнения: Песков оценил новый доклад об "отравителях Скрипалей"
15:24
Кричавший о любви ухажер Бузовой развлекается с другой
15:21
Родившая певица Ханна похвасталась подтянутой фигурой
15:18
Влюбившаяся Савичева ушла из семьи
14:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 февраля 2019 года
14:47
Популярная певица показала постельные фото
14:43
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
14:37
Пенсионеры подрались на помойке из-за еды (видео)
14:31
"Не ломай себе жизнь": Хочу сделать аборт
14:17
"Я верю, что это сглаз": Разин назвал истинную причину смерти 16-летнего сына
14:16
Кокорин пожалуется в ЕСПЧ
14:10
Звезда "Папиных дочек" решилась показать двухмесячного сына
14:02
"Нашла у себя кучу болезней, от которых я точно умру": ведущая Зейналова ошарашила заявлением
13:50
Родные делят шикарное наследство Юрского
13:47
Одолеваемая жуткими болезнями Лолита ищет спасения
13:30
"Наколол щечки": распухшего Киркорова подняли на смех
13:28
Приносящее боль видео утекло в Сеть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Разбитая горем Андреева врезала Запашному после жестокого убийства
Прилюдно опозоренный Зеленский пустился в бега
На коленях перед Путиным: вскрылось шокирующее прошлое Зеленского
"Богиня": Брежнева очаровала народ роскошной фигурой
Обезумевший Порошенко грозится разрушить мечты Путина
Полуголая Лорак в "костюме Чубаки" взбесила народ
Политика

Распоясавшийся Лондон разразился угрозами в адрес Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В Лондоне снова звучит жесткая риторика в адрес России. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил Москве расплатой за "провокации". Политик заявил, что поддержит призыв из Белого дома увеличить расходы на оборону стран НАТО. 
прочитано 231 раз

Уильямсон убежден, что Россия должна дорого заплатить за "подобные действия". Примечательно, что саму Британию министр сравнил с "бумажным тигром".

Более того, политик грозится "использовать жесткую силу для поддержки собственных интересов". Министр полагает, что после Brexit его страна может примерить на себя новую глобальную роль. "Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Момент, когда мы должны усилить наше глобальное присутствие, увеличить нашу смертоносность и увеличить наш вес", – добавил министр.

По словам Уильямсона, его страна может "создавать новые альянсы, возродить старые". Кроме того, Британия "даст понять, что является страной, которая будет действовать в случае необходимости".

Материал дополняется.

11 февраля 2019, 08:12

комментарии

Политика

Звезды полетели: Путин снял с должностей десяток генералов
Напуганный Порошенко приготовил 2 миллиарда на подкуп избирателей
Пахнет уголовщиной: выскочка Зеленский попал в передрягу
"Я хочу оргий": соперник Порошенко поделился планами на выборы

Шоу-бизнес

Как живет цветущая вдова Кобзона
Брэд Питт перестал скрывать отношения с бывшей
Смерть Фриске вдохновила Чехову
Женатый Солнцев жестко отхлестал участниц "Дома-2" за разврат

Проишествия

Ученый-полярник простил напавшего на него с ножом коллегу
В Москве понятой угнал авто задержанного полицией драгдилера
Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
В парке медведь загрыз наркомана

Lifestyle

В объедках с пола нашли особую красоту
Скончался актер Сергей Юрский
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Шоу-бизнес

"Человек опускается": стыдливого Панина хотят лишить госнаграды

Артиста раскритиковали за скандальное высказывание в соцсети
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о большом страхе за дочь

Телеведущая призналась, что не не хочет показывать ребенка широкой публике
Шоу-бизнес

Васильева призналась в попытке наложить на себя руки

Артистка стала героиней программы "Секрет на миллион"
Политика

Помолодевший Путин вызвал переполох на Украине

Пользователи с Нежалежной активно обсуждают

Гороскоп

Совет на выходные
Татьяне Булановой грозит операция
"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

"Самая красивая грудь!": украинская модель поразила формами
Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву
63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене

Спорт

Аршавин признал поражение Кокорина и Мамаева
Трагически погибла: врач сборной России не дожила до 36 лет
Туктамышева проговорилась об интимной жизни
Молодая фаворитка объяснила побег от Тутберидзе

Регионы

Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
Жуткие подробности убийства чемпиона-боксера в Белгороде
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru