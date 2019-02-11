Распоясавшийся Лондон разразился угрозами в адрес Путина
Уильямсон убежден, что Россия должна дорого заплатить за "подобные действия". Примечательно, что саму Британию министр сравнил с "бумажным тигром".
Более того, политик грозится "использовать жесткую силу для поддержки собственных интересов". Министр полагает, что после Brexit его страна может примерить на себя новую глобальную роль. "Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Момент, когда мы должны усилить наше глобальное присутствие, увеличить нашу смертоносность и увеличить наш вес", – добавил министр.
По словам Уильямсона, его страна может "создавать новые альянсы, возродить старые". Кроме того, Британия "даст понять, что является страной, которая будет действовать в случае необходимости".
Материал дополняется.
Артиста раскритиковали за скандальное высказывание в соцсети
Телеведущая призналась, что не не хочет показывать ребенка широкой публике
Артистка стала героиней программы "Секрет на миллион"
Пользователи с Нежалежной активно обсуждают