Оружейный барон: вскрылись грязные делишки махинатора Порошенко

Оружейный скандал в Молдавии разразился летом этого года,
когда в стране сменилась власть. Плахотнюк, долгое время бывший самым
влиятельным человеком в стране, был вынужден спешно покинуть республику.
Бывший директор военного аэропорта в Маркулештах рассказал, что с территории базы было похищено много оружия, в том числе ракеты "воздух – воздух". Сообщалось, что арсеналы попадали на Ближний Восток в руки террористов.
На несколько месяцев тема исчезла из молдавских СМИ, а на днях местная пресса сообщила о сенсационном расследовании. Оказалось, что оружие со складов поставлялось не на Ближний Восток, а в Донбасс, в распоряжение украинских добровольческих батальонов.
"Самое непосредственное участие в этом принимали как раз Владимир Плахотнюк и Петр Порошенко", – пишет "Украина.ру".
Журналисты заявили, что приемом оружия на Украине занимались структуры, связанные с британской компанией S-Profit. Ее директор часто встречался с Плахотнюком, а заместитель фигурирует в бизнесе Порошенко, сообщает издание.
Плахотнюк находится в международном розыске. По мнению молдавских властей, бывший президент Украины помог олигарху скрыться от правосудия.
Порошенко и Плахотнюк – давние друзья и бизнес-партнеры. Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собой экс-президента.
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