Оружейный барон: вскрылись грязные делишки махинатора Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко угодил в скандал с пропажей оружия со складов в молдавском местечке Маркулешты. Журналисты уверены: бывший глава государства и его друг, олигарх Владимир Плахотнюк, причастны к махинациям.



Оружейный скандал в Молдавии разразился летом этого года, когда в стране сменилась власть. Плахотнюк, долгое время бывший самым влиятельным человеком в стране, был вынужден спешно покинуть республику.



Бывший директор военного аэропорта в Маркулештах рассказал, что с территории базы было похищено много оружия, в том числе ракеты "воздух – воздух". Сообщалось, что арсеналы попадали на Ближний Восток в руки террористов.

На несколько месяцев тема исчезла из молдавских СМИ, а на днях местная пресса сообщила о сенсационном расследовании. Оказалось, что оружие со складов поставлялось не на Ближний Восток, а в Донбасс, в распоряжение украинских добровольческих батальонов.

"Самое непосредственное участие в этом принимали как раз Владимир Плахотнюк и Петр Порошенко", – пишет "Украина.ру".

Журналисты заявили, что приемом оружия на Украине занимались структуры, связанные с британской компанией S-Profit. Ее директор часто встречался с Плахотнюком, а заместитель фигурирует в бизнесе Порошенко, сообщает издание.

Плахотнюк находится в международном розыске. По мнению молдавских властей, бывший президент Украины помог олигарху скрыться от правосудия.

Порошенко и Плахотнюк – давние друзья и бизнес-партнеры. Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собой экс-президента.