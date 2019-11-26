Переговоры Путина с Трампом поставили под сомнение

Встреча и полноценные двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшем времени вряд ли будут оправданы с практической точки зрения, считают в дипломатических кругах. Впрочем, в Кремле подписываться под этими словами не спешат.

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