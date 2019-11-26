Переговоры Путина с Трампом поставили под сомнение

Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом могли состояться на полях саммита АТЭС. Однако отмена мероприятия поставила крест и на этих планах.
Организовывать отдельную встречу двух лидеров, судя по всему, не планирует ни Москва, ни Вашингтон. Переговоры, во время которых встретятся президент России и его американский коллега, вряд ли можно назвать желанным сценарием для российской стороны, считают некоторые отечественные дипломаты. "А зачем? С каждой встречей все только хуже становится", – цитирует телеканал "360" одного из них.
"У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать", – уверен российский дипломат.
Впрочем, официальный Кремль под этими словами подписываться не спешит. О том, согласны ли российские власти с мнением анонимного источника, журналисты спросили у пресс-секретаря президента России. "Нет", – цитирует РИА ФАН лаконичный и однозначный ответ Дмитрия Пескова.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа могла состояться на полях саммита АТЭС. Мероприятие должно было пройти 16 и 17 ноября в Чили. Однако от этого плана было решено отказаться, поскольку страну охватили массовые протесты. Поводом для начала беспорядков послужило повышение цены на проезд в метро на 20 песо – около 1,5 рубля. В результате столкновений погибли по меньшей мере 24 человека. Метро из-за полученных масштабных повреждений было отключено.
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