Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что намерен избавиться от Украины. По словам президента, ему не нужна помощь Незалежной на предстоящих выборах.

Американский лидер намерен самостоятельно обойти своего главного соперника Джо Байдена. С таким заявлением мужчина выступил перед сторонниками в штате Луизиана. Трамп подчеркнул, что ему уже довелось обставить Бушей, победить Клинтонов и одержать вверх "над весьма жуликоватой группой Обамы". Почему он назвал так сторонников своего предшественника – неясно.

Тем не менее действующий президент Соединенных Штатов отметил, что помощь Киева в выборах ему не потребуется. Стоит отметить, что ранее разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Тогда первый якобы попросил помощи в расследовании против сына своего оппонента, сообщает телеканал "360".

Теперь амбициозный глава Белого дома заявил следующее: "Давайте попросим у Украины помощи, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю". Заметим, что вмешательство иного государства в выборы Америки недопустимо. Впрочем, несложно предположить, что, если в ноябре 2020 года вновь победу одержит Трамп, вину постараются переложить на российских хакеров, как это было ранее.

Политик также рассказал, что республиканцы попросили его сохранить процедуру импичмента, которую инициировала Демократическая партия. Доводом сторонников Трампа стал тот факт, что влияние республиканцев в США растет на фоне происходящего в стране.

В ходе выступления в Луизиане действующий президент Америки не смог удержаться от резких слов в сторону противников. Он раскритиковал демократов, назвав их безумными, а также нелестно высказался в отношении "левых радикалов и их партнеров из СМИ".

