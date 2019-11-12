Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер ответил по-русски на вопрос журналиста. Эпизод произошел во время обсуждения темы импичмента президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.
В ходе беседы корреспондент спросил, собирается ли руководство Пентагона отомстить подполковнику Александру Виндману за показания, которые он дал в рамках расследования в отношении американского лидера. "No, nyet, nein", – заявил глава ведомства по-английски, по-русски и по-немецки.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Переспала за деньги
Самая интересная!
У вас сбывались предсказания гадалок?
Хочу сделать приворот
Куколд