Трамп попал в нелепое положение из-за преследования

Британское издание Daily Mail опубликовало фотографию Дональда Трампа, которую вряд ли тот хотел бы предавать всемирной огласке. Фотограф поймал момент, когда политик вышел из лимузина и направился к самолету после выступления в экономическом клубе Нью-Йорка.

Впрочем, всеобщее внимание привлек не этот прозаический для американского лидера факт, а небольшая деталь. Дело в том, что на подошве ботинок американского лидера эксперты разглядели приклеившуюся туалетную бумагу.

President Trump with toilet paper stuck on his shoe again as he and Melania huddle close together against the bitter cold while boarding Air Force One at JFK. @realDonaldTrump @MSNBC pic.twitter.com/OzWoLDUbQa