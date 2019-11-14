Трамп попал в нелепое положение из-за преследования

Британское издание Daily Mail опубликовало фотографию Дональда Трампа, которую вряд ли тот хотел бы предавать всемирной огласке. Фотограф поймал момент, когда политик вышел из лимузина и направился к самолету после выступления в экономическом клубе Нью-Йорка.
Впрочем, всеобщее внимание привлек не этот прозаический для американского лидера факт, а небольшая деталь. Дело в том, что на подошве ботинок американского лидера эксперты разглядели приклеившуюся туалетную бумагу.
President Trump with toilet paper stuck on his shoe again as he and Melania huddle close together against the bitter cold while boarding Air Force One at JFK. @realDonaldTrump @MSNBC pic.twitter.com/OzWoLDUbQa— abarefootboy (@abarefootboy2) November 13, 2019
"Дональда Трампа продолжают преследовать. Нет, не его противники (хотя они тоже), а туалетная бумага! После выступления в экономическом клубе в Нью-Йорке к ботинку президента США снова приклеилось гигиеническое средство", – цитирует "Царьград" телеграм-канал "Выпускайте кракена".
Отметим, президент США довольно часто попадает в ситуации, которые его оппоненты стремятся использовать для критики. Однако в большинстве случаев Дональд Трамп просто дожидается, пока шумиха уляжется без каких-либо негативных последствий. Порой ему даже удается обернуть преследование в свою пользу.
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