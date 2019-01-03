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Политика

Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее

Фото: www.globallookpress.com
"Желтые жилеты" во Франции, болезненный развод Британии с Брюсселем, хромая утка Меркель в Германии… Европу в наступившем году ждут великие потрясения. Евросоюз как объединяющий Старый Свет стержень постепенно теряет свою мощь – старушка Европа кряхтит, но пока еще живет.
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Серьезным ударом по президенту Франции стали массовые акции протеста, охватившие страну под конец 2018 года. Эммануэль Макрон был в одном шаге от отставки и ухода в политическое небытие. Ценой неимоверных усилий его команде удалось удержать Пятую республику от сползания в пропасть.

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Но "желтые жилеты", требовавшие снижения цен на топливо, на время затаились. По сути, их требования Макрон не выполнил, пообещав только поднять зарплаты и социальные выплаты. Дорогой бензин может еще выстрелить, особенно, если зима в Европе выдастся холодной.

И пусть даже Национальное собрание Франции поддержало законопроект с предложениями президента по выходу страны из кризиса, но падающую французскую экономику депутаты вряд ли смогут остановить. А она – как отражение в зеркале социальной напряженности во Франции. Дефицит бюджета заложен в 3% от ВВП и связан он, в первую очередь, с щедрыми обещаниями Макрона, который пошел на уступки протестующим.

Эксперты не исключают, что Франция в 2019 году может стать самой горячей точкой Европы, откуда как метастазы расползутся протестные настроения. И тогда Евросоюзу придется привыкать к жизни на вулкане, ведь в его составе немало стран, в которых уровень жизни намного ниже, чем во Франции. Взять, хотя бы Болгарию или Румынию.

Фото: www.globallookpress.com

Не стоит также забывать про поток беженцев в Европу, который к Новому году только усилился. Выдержит ли Франция и остальные страны Евросоюза наплыв людей, которых надо разметить, накормить, обеспечить работой и социальными пособиями? Стоит напомнить, что только по официальным данным с 2014 года в Старый Свет перебрались около двух миллионов беженцев из Африки и с Ближнего Востока. Миграционный кризис накрыл Европу с головой и страны ЕС при этом до сих пор не могут придти к согласию по этому вопросу.

Не все ладно и в Британском королевстве. Болезненный брекзит, который расколол страну фактически надвое, не сулит ничего хорошего гражданам Туманного Альбиона. Но от этого шага пострадает не только Великобритания, но и Евросоюз, который столкнется с серьезными экономическими трудностями. Не исключено, что брекзит ударит и по всей мировой экономике.

Фото: www.globallookpress.com

К тому же сам факт выхода из пока еще более-менее стоящей на ногах организации одной страны, может привести к эффекту домино: за Лондоном потянутся другие недовольные. И тогда некогда могущественный Евросоюз, который в 2018 году даже задумался о создании единой армии, превратится   в колосс на глиняных ногах, готовый в любой момент рухнуть и утащить за собой всю мировую экономику.

Брекзит уже сейчас оказывает влияние на евро, а когда он весной 2019 года реально состоится, то станет губительным для единой европейской валюты. Доверие к евро со стороны инвесторов падает стремительно, зато британский фунт еще никогда не был столь крепким.

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Канцлеру Германии Ангеле Меркель останется созерцать на все внутриевропейские процессы с позиции хромой утки – ведь она сама объявила о своем уходе в 2021 году. Вопрос – досидит ли фрау Меркель до этого срока, ведь ее соратники по партии решили подложить ей свинью в наступившем годе свиньи.

Руководство ХДС планирует отправить ее в отставку досрочно: в правительстве и партии сообщили, что разработан некий план, по которому Меркель не позднее весны 2020 года должна передать полномочия канцлера Крамп-Карренбауэр. Правда, пока неизвестно – знает ли об этом плане сама Меркель.

Что касается претензий Украины на вступление в Евросоюз, о которых президент Петр Порошенко в 2018 году говорил не менее десяти раз, то тут, как говорится без шансов. "Украина, несмотря на все обещания Брюсселя,  не соответствует критериям для членства в Евросоюзе, и ее перспективы, пожалуй, даже хуже чем у остальных кандидатов", – сказал в интервью Dni.Ru руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

П.Порошенко. Фото: globallookpress.com\Pool Frederic Sierakowski

По мнению политолога, сейчас главная задача для ЕС – не рассыпаться, потому что все больше стан заявляют о недовольстве своим положением в Евросоюзе. "Брюссель продолжит работу по уменьшению своей зависимости от США, что связано, в первую очередь, с протекционистской политикой Дональда Трампа", – отметил политолог.

Отношения России и ЕС, по мнению наблюдателей, будут развиваться в наступившем году по инертному сценарию. Активизацию взаимодействия Москвы и Брюсселя будут сдерживать масштабные внутренние вызовы и системная трансформация Европы после брекзита. При этом у Евросоюза при продолжающейся турбулентности не останется потенциала для генерирования каких-то новых инициатив по сотрудничеству с Россией. Так что ни о какой перезагрузки речи идти не может.

Автор: Александр Комаров3 января 2019, 09:07
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Наплыв мигрантов в Евросоюз

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