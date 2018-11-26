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Политика

"Точка невозврата": Лавров предупредил зарвавшийся Запад

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Нагнетение странами Запада во главе с США напряженности у российских границ может привести к тому, что будет пройдена "точка невозврата". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Послание главы внешнеполитического ведомства обнародовал российский постпред при ЕС Владимир Чижов.  
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По словам Лаврова, действия западных стран приводят к нагнетению обстановки вблизи российских границ. "В результате возникает атмосфера стратегической напряженности, возникают ситуации, когда "точка невозврата" может быть пройдена", – сказано в обращении главы МИД России. 

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На Украине объявили о начале войны с Россией

 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Напомним, в минувшее воскресенье резко обострилась ситуация в Азовском и Черном морях. Несколько украинских кораблей вторглись в территориальные воды России и подошли к Керченскому проливу. Позже их задержала береговая охрана ФСБ.  

В ночь на 26 ноября состоялось заседание Совета безопасности и обороны Украины, где президенту страны Петру Порошенко было рекомендовано ввести военное положение. В понедельник глава государства подписал соответствующее распоряжение.  

Военное положение будет действовать 60 суток – до 25 января 2019 года. Оно отменяет митинги, собрания, а также выборы главы государства, которые должны были состояться весной следующего года. Кроме того, государство может конфисковать личное имущество, досматривать кого угодно, а иностранцев – задерживать. 

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

В Киеве рассчитывали на полную поддержку Запада, однако реакция тамошних стран оказалась сдержанной, подчеркнуто нейтральной. Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Азовском и Черном морях и призвал восстановить движение судов через Керченский пролив.  

В свою очередь Австрия выступила с инициативой провести 27 ноября заседание комитета по безопасности ЕС по Азовскому морю. Глава внешнеполитического ведомства республики Карин Кнайсль заявила, что страны Евросоюза должны выработать общую позицию по вопросу.

Автор: Иван Поляков26 ноября 2018, 16:45

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