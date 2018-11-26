"Точка невозврата": Лавров предупредил зарвавшийся Запад

Нагнетение странами Запада во главе с США напряженности у российских границ может привести к тому, что будет пройдена "точка невозврата". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Послание главы внешнеполитического ведомства обнародовал российский постпред при ЕС Владимир Чижов.



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