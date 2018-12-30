Хромая утка и пьяница Порошенко: главные политические неудачники 2018 года

Уходящий год оказался для политических лидеров крайне непростым. Внутренние разборки, нестабильность на международной арене – все это смешалось в один гигантский ком проблем, готовый раздавить любого, даже самого могущественного и влиятельного политика. Кому в 2018 году повезло меньше остальных?



Дональд Трамп

В уходящем году президент США отметился разве что яркими постами в Twitter да экстравагантными представлениями вроде запуска крылатых ракет по Сирии. Практическая составляющая подобных телодвижений сомнительна. Впрочем, удивляться не стоит. 45-й президент США – прирожденный шоумен, а таким людям зачастую приходится прикрывать собственные провалы эпатажными поступками.

Внутриполитическая ситуация для главы Белого дома продолжает ухудшаться. На ноябрьских выборах в конгресс Трамп потерпел поражение, потеряв контроль над нижней палатой американского парламента – палатой представителей. Теперь там окопались демократы, для которых Трамп с его инициативами как кость в горле. Нет сомнений, что "ослы" будут делать все возможное, чтобы торпедировать любое начинание главы Белого дома и ограничить ему пространство для маневров.

Спокойно спать Трампу не дает и продолжающееся расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Противникам главы государства удалось выдвинуть обвинения против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника американского лидера по нацбезопасности Майкла Флинна. На сделку со следствием согласился даже многолетний соратник Трампа, его юрист Майкл Коэн. Петля вокруг шеи Трампа продолжает сжиматься.





С рейтингом у 45-го президента США также проблемы. По последним опросам, поддерживают главу Белого дома чуть больше 40% американцев, тогда как негативно к его деятельности относятся 54% опрошенных. Поддержать Трампа на следующих президентских выборах готовы еще меньше – 38% респондентов, а более половины американцев проголосуют против.

В сложившейся ситуации Трамп винит тех, кто инициировал разбирательство о якобы его сговоре с Россией. Не будь расследования, написал как-то в Twitter американский лидер, его рейтинг был бы не 50%, а целых 75%. "Это называется харассмент президента!" – отчаянно заявил глава Белого дома.

Кажется, в следующем году эксцентричного американского лидера ждет еще больше проблем. Демократы, получившие большинство в палате представителей, готовы провести слушания об импичменте Трампу. В 2019 год президент США входит на положении главной "хромой утки" мировой политики.

Эммануэль Макрон

Не впечатляет и рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона. Сокрушительный удар по его популярности нанесли протесты "желтых жилетов", начавшиеся против решения правительства о повышении цен на топливо.

По данным Французского института общественного мнения, уровень одобрения Макрона в связи с протестами рухнул до 23%. В то же время количество "крайне разочарованных" его политикой достигло 45%. Всего за год популярность президента Франции снизилась на 27% – крупнейшее падение среди мировых лидеров. То ли еще будет, ведь протестующие с улиц Парижа и других городов Пятой республики уходить не собираются и не готовы уступать правительству.





Потерпели фиаско и игры Макрона в независимость. Лидер Пятой республики на фоне публичных перепалок с президентом США заявил, что Париж должен быть более самостоятелен в своих действиях и не оглядываться на мнение заокеанского союзника.

Кроме того, Макрон анонсировал создание единой европейской армии, в которой многие эксперты усмотрели альтернативу НАТО. Трампа потуги "наполеончика" не вдохновили. Американской лидер в резкой манере напомнил французскому коллеге о поражении Франции во Второй мировой войне и вновь призвал Париж заплатить взносы в Североатлантический альянс.

Ангела Меркель

Неудачным выдался уходящий год и для канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На миграционный кризис наложились выборы в крупнейшем регионе Германии – Баварии, где возглавляемый ею альянс Христианско-социального союза и Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) одержал крайне неуверенную победу с результатом 37,2% голосов. Шоком стало попадание в местный парламент крайне правой партии "Альтернатива для Германии", выступающей резко против миграционной политики Меркель.

На фоне провальных результатов ХДС избрал нового председателя. Место Ангелы Меркель, возглавлявшей партию 18 лет, заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Не исключено, что она сменит нынешнего главу правительства на посту канцлера. Тем более сама Меркель заявляла, что на новый срок баллотироваться не будет.





Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попала в сложную ситуацию. Выход Великобритании из Евросоюза оказался не таким простым, как предполагали сторонники брекзита. За свой демарш Лондону придется заплатить сполна, существенно навредив экономике страны. Великобритания может потерять миллион рабочих мест, национальную валюту ждет падение, а торговля существенно сократится.

Условия, поставленные Евросоюзом, оказались крайне жесткими. Пойти на них - обречь страну на экономический кризис. Отказаться от соглашения с ЕС и выйти из Европейского союза самостоятельно – значит получить еще большие проблемы в экономике. А отказ от самого брекзита из-за страха перед последствиями грозит еще и внутриполитическим цунами, в котором Мэй гарантированно лишится поста премьера и дальнейших перспектив как политик.

Наибольшие опасения у британцев вызывает судьба Северной Ирландии, которая пока еще входит в состав Соединенного Королевства. Один из пунктов договора между Лондоном и Брюсселем гласит, что Ирландия (северная часть острова плюс независимая республика Ирландия) должна сохраниться в составе общего рынка и таможенной зоны Евросоюза, что фактически отторгает Северную Ирландию от Соединенного Королевства.





Проект соглашения резко критикуется даже соратниками Мэй по Консервативной партии, которые обвиняют премьер-министра в сдаче национальных интересов. "Бунт на корабле" привел к голосованию о доверии главе кабмина. Несмотря на то что большинство консерваторов выступили против отставки премьер-министра, ее положение остается крайне шатким.

Не помогла провокация с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. На некоторое время внимание британского общества удалось отвлечь от проблемы брекзита, но сейчас она вернулась на первый план. С большой долей вероятности 2019 год станет для премьерства Мэй последним.

Петр Порошенко

Еще один деятель, пытающийся провокациями спасти собственное положение, - лидер Украины Петр Порошенко. К окончанию первого президентского срока он подходит с крайне плачевными результатами: экономика разрушена, война в Донбассе продолжается, а раскол в украинском обществе еще больше усугубился. Отражением провальной политики Порошенко является его рейтинг – 10-12% с перспективой дальнейшего снижения.

За несколько месяцев до новых выборов главы государства, намеченных на конец марта 2019 года, лидер Незалежной отчаянно пытается спасти свое положение. Эксперты отмечают, что ради этого президент инициировал создание независимой от Москвы украинской православной церкви.





Порошенко, по всей видимости, терять уже нечего, поэтому для сохранения собственной власти он не брезгует самыми кровавыми и непредсказуемыми сценариями. В конце ноября он отправил три корабля украинских военно-морских сил в прорыв через Керченский пролив, а когда они предсказуемо были задержаны российскими пограничниками, ввел в стране военное положение, которое предполагает отмену президентских выборов.

Планы Порошенко спутала Верховная рада. Парламентарии отказались устанавливать особый режим на два месяца, что привело бы к переносу мартовского голосования. Теперь украинский лидер находится в критическом положении – пан или пропал. Или новая провокация, продление военного положения и срыв голосования, или разгромное поражение на выборах, уголовные дела и – в лучшем случае – поспешное бегство на виллу в Испанию. Пациент еще жив, но предсмертные конвульсии уже начались.

Мухаммед бин Салман

Саудовский кронпринц Мухаммед рассматривается как главный претендент на трон Саудовской Аравии при своем 82-летнем отце Салмане ибн Абдул-Азизе. Эксперты отмечают, что 33-летний кронпринц уже является фактическим руководителем государства, во всяком случае, под его полным контролем находится внешняя политика королевства, вооруженные силы и спецслужбы.

Себя Мухаммед позиционирует как прогрессивного правителя, гораздо более либерального, чем его предшественники. Поговаривают, что по инициативе кронпринца женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль.





И все бы ничего, но 2 октября в саудовском Генконсульстве в Стамбуле произошло чудовищное убийство журналиста Джамаля Хашогги. Обозревателя американской газеты Washington Post пытали и расчленили, а тело по кускам вывезли в неизвестном направлении.

Эр-Рияд изначально отрицал свою причастность к зверскому убийству, но когда Турция предоставила доказательства в виде аудиозаписей из Генконсульства, саудовские власти были вынуждены валить вину на стрелочников из числа команды ликвидаторов.

На Западе популярно мнение, что убить Хашогги приказал лично кронпринц Мухаммед. Ту же версию озвучили в недавнем докладе американские сенаторы.

Вне зависимости от того, как закончится эта история, саудовский кронпринц безнадежно запятнал собственную репутацию. Вместо прогрессивного лидера к нему крепко приклеился ярлык безжалостного и хладнокровного убийцы.