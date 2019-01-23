"Без лоха жизнь плоха": провальные обещания Тимошенко на выборах президента Украины

Юлия Тимошенко за время своей кампании дала своим избирателям очень много обещаний, сказав, что покинет пост в случае их невыполнения. Мы сделали подборку из самых интересных посулов, за которые кандидату в президенты Украины 2019 вскоре придется отвечать.

Мягкая сила по-украински

Пляски вокруг самостийности являются генеральной политической линией у большинства украинских политиков. Без сказок о том, что их страна древнее и культурно богаче Атлантиды, обоснование суверенитета Украины для них, видимо, невозможно. Юлия Владимировна на этом поприще пообещала много странных вещей в преддверии выборов президента Украины 2019.

Например, она пообещала выпустить десятки томов Ивана Франко и Леси Украинки. Далее, присовокупить их к остальным произведениям украинских и не очень творцов, после чего обеспечить перевод всех этих книг на иностранные языки. Помогать же в просвещении иностранцев будут мощные центры "украинского присутствия культуры" в мире. Вот такая вот мягкая сила.

Юлин милитаризм

Националистически настроенное население Украины, Тимошенко (урожденная Григян) изволила попотчевать уже набившими оскомину обещаниями о вступлении в НАТО, которые заведомо невыполнимы, поскольку противоречат интересам США. К этому прилагаются рассказы о создании высокопрофессиональной армии, где у каждого рядового контрактника зарплата будет выше средней по стране.

Проблему Донбасса Тимошенко обещает решить раз и навсегда, вернув его в состав Незалежной. Для этого у нее уже заготовлен собственный состав "военного кабинета", который она обещает скоро обнародовать. Вопрос с ДНР и ЛНР кандидат в президенты Украины обещает закрыть в обход Минских соглашений, которые она считает несостоятельными.

За чей счет реформы?

В экономической сфере Тимошенко предлагает план реформ аж на 400 страниц, суть его сводится в эклектическом смешении идей различных экономистов, от собственно украинских, до российского академика Глазьева. Суть фолианта сводится к превращению Украины в страну – экспортера высокотехнологичной продукции со здоровой политической системой, побежденной коррупцией и ростом ВВП в 7% в год. Ничего реалистичного, кроме описанного выше популизма там не представлено, откуда брать деньги на реформы – тоже непонятно.

В социальной сфере кандидат в президенты Украины Тимошенко пообещала сразу все, что смогла: повышение пенсий, повышение прожиточного минимума, возвращение всех отмененных Порошенко социальных льгот, выплаты за рождение ребенка, дотации школьникам и многое другое.

Украинские избиратели очень настрадались за десятилетия незалежности, только этим можно объяснить столь поразительную легковерность. Эта тенденция настораживает – поскольку, если Тимошенко пообещает всем избирателям гарантированное место в раю, они поверят и в это.