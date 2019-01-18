Меркель обратилась к Путину с личной просьбой

Специалисты из Германии смогут попасть в Керченский пролив для оценки свободы судоходства. Об этом Ангела Меркель и Владимир Путин договорились на саммите Большой двадцатки в Аргентине.

Российский дипломат Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом в Москве, после чего принял участие в пресс-конференции, в ходе которой рассказал журналистам о соглашении, заключенном между канцлером и президентом. Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с просьбой о том, чтобы он позволил немецким специалистам посетить Керченский пролив и проверить, как осуществляется проход через акваторию.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности: там лоцманская проводка присутствует и так далее. И президент Путин тут же согласился", – передает его слова РИА Новости.

Главу России также попросили обеспечить доступ французским экспертам. Владимир Путин также одобрил это обращение. Однако, как утверждает Сергей Лавров, прошло уже около месяца, но ни один из специалистов так и не появился на месте.

Дипломат отметил, что Маас настаивает на том, чтобы в "этой политической процедуре" была задействована украинская сторона. По мнению российского министра, в таком случае все переговоры зайдут в тупик. "Мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", – заключил он.

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля Украины нарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они совершали опасные маневры и не подчинялись требованиям властей. После этого корабли были задержаны. Украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы страны.