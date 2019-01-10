Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины

Президент России провел телефонный разговор с канцлером ФРГ. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе переговоров главы двух стран обсудили ситуацию в Сирии, в частности создание конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в октябре 2018 года на четырехстороннем саммите в Стамбуле. В нем участвовали Россия, ФРГ, Франция и Турция.

Ангела Меркель, судя по всему, намерена начать исправлять свои дипломатические ошибки в отношении России. "Выражено стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса", – цитирует сообщение Кремля RT.

Напомним, в конце декабря Владимир Путин и Ангела Меркель также обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора. Отметим, что на Украине хорошенько "врезали" канцлеру Германии и президенту Франции после угроз российскому лидеру. Жалкие потуги Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель в Незалежной назвали смешными.

Как писали "Дни.ру", перед Новым годом европейские лидеры позволили себе шантажировать Путина. Глава ФРГ и Макрон потребовали от президента России обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе и освободить задержанных украинских моряков. На эти слова достаточно жестко отреагировали в Кремле.