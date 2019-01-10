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Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлера Германии Ангелу Меркель ждут тяжелые времена. Таролог Марианна Абравитова видит угрозу, нависшую над головой политика.
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 По мнению ясновидящей, Меркель теряет свое влияние. "Эра правления подходит практически к концу. В 2019 году она начнет сдавать свои позиции, потихоньку сдавать свои полномочия, освобождая место для новых молодых и энергичных кадров. Она будет терять вес, и отходить на второй план. Год для нее тяжелый и морально, и физически. Вижу, что она очень много потеряет нервов и сил, в связи с колебаниями своих позиций. Конечно, занимая не один пост, она постарается удержаться, не потерять свое место под солнцем. Ну всегда надо четко понимать, что в спину дышат следующие не менее талантливые лидеры, и рано или поздно всему может прийти конец. Как и произойдет в ее случае", – отметила Абравитова.

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Марианна отмечает, что наступивший год для канцлера Германии будет переломный. "Ей все же придется отказаться от своих козырных политических карт и передать пас следующему игроку. Все будет происходить как-то по взаимозамещающей цепочке. Игроки на поле поменяются быстро, и эра правления Ангелы станет через некоторое время легендой и воспоминаниями. Не вижу злорадства, направленное в ее сторону. Все произойдет спокойно и сдержанно", – рассказала таролог.

Марианна Абравитова полагает, что потеря Меркель влияния никак не скажется на России. "Да, конечно, совсем и поля зрения она не исчезнет. Мы еще будет видеть и встречи в верхах, и интересные саммиты с ее участием. Ну скажу одно, нашей стране все эти замены ничем не грозят, могу сказать, следующий год для нас будет удачным во всех сферах деятельности", - резюмировала ясновидящая.

Автор: Руслана Алексеева10 января 2019, 07:04
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