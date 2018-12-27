Рождественская речь Елизаветы II повергла в шок британцев

Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II вызвала недовольство подданных Ее Величества. Британцы замечают: легко рассуждать о бедности и аскетизме, сидя возле золотого рояля.

92-летняя королева в своем обращении к нации говорила о семье, дружбе, мире и доброте, которые нужны сейчас как никогда. Отметила Елизавета II и то, что люди должны уважать друг друга, даже если между ними возникают серьезные разногласия.

"Некоторые народы верят, что долгая жизнь приносит мудрость. Мне бы хотелось так думать. Возможно, часть этой мудрости заключается в том, чтобы признать загадочные парадоксы жизни. Например, то, что люди обладают огромной тягой к добру и в то же время способны совершать злые поступки", – сказала королева Великобритании.

Порассуждала Елизавета II и о пользе аскетизма. Эта часть ее речи больше всего возмутила слушателей. Подданные отметили: легко говорить о бедности и прочих трудностях, сидя около старинного золотого рояля, передает телеканал "360".

Сравнили речь Елизаветы II и с обращением к британцам Терезы Мэй. Выступление премьера подняли на смех за странные высказывания о "российской агрессии", которую якобы отразили войска королевства. Пользователи соцсетей пишут, что Мэй готова оправдать любую свою неудачу происками русских, и народ от этого порядком устал. Да и общие фразы в обращении Елизаветы II народ отнюдь не вдохновили.